حليمة بولند تشعل مواقع التواصل بـ"زيارة خاصة" إلى شيخ إماراتي... وسر الهدية الفاخرة

وتعرضت حليمة بولند لانتقادات حادة من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في الفيديو مع الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وهو يقدم لها الحلوى.
الاعلامية الكويتية حليمة بولند في زيارة إلى الشيخ الإماراتي سعيد بن طحنون آل نهيان. pic.twitter.com/KDAbW2EIU6— المجلس (@Almajlliss) December 15, 2018
#فيديو الشيخ سعيد بن طحنون ال نهيان يقدم الحلوى بيده للاعلامية حليمة بولند!! pic.twitter.com/L5P9bxKbGm— أخبار الكويت (@a5bar_kw) December 15, 2018
ولم تكتف حليمة بولند بإثارة الجدل من حولها عند زيارتها، بل نشرت فيديو لها وهي تهدي ابنتها الصغيرة ماريا ذات الـ6 أعوام سيارة بمناسبة عيد ميلادها.
واختارت ابنة حليمة بولند بالفعل، سيارة رياضية بيضاء اللون، لتؤكد والدتها لها أنها هدية طالما رغبت ابنتها في اقتنائها.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تثير حليمة بولند فيها الجدل، فسبق وأن نشرت على حسابها في "سناب شات"، فيديو للهدايا الثمينة، التي وصلت جناحها في مكان إقامتها في الرياض، وهي عبارة عن مجموعة عطور، من صناعة عملاق العطور في السعودية عبد الصمد القرشي. وتداول ناشطون صورة مأخوذة من مقطع الفيديو مكتوبا عليها أن الهدية مقدمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما أثار جدلا واسعا في المملكة.
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