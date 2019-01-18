أهم 6 شخصيات عربية على يوتيوب

أصبح الشباب العرب ينشرون محتوى جذابا على موقع يوتيوب، وذلك منذ أن أتيح يوتيوب على الإنترنت في 2005.

لم يكن في 2005 يوتيوب شهيرا إلى هذا الحد الذي نراه الآن، "لكل كل شيئ تغير وكذلك المحتوى الذي يقدم للجماهير العربية"، حسب موقع "إسكوب إمباير".

وبعد أن بات يوتيوب متاحا في كل الدول العربية، أصبح عدد من الشباب العرب "يوتيوبر" يقدمون محتوى عبقرى، وهذه قائمة من 6 أشخاص هم الأهم حاليا.

نجود الشمري

لدى السعودية نجود الشمري 1.2 مليون مشترك على قناتها، وهى تقدم محتوى كوميدي، وبالإضافة إلى ذلك تدعم المرأة السعودية عبر المملكة، وفي 2017 اختريت كأكثر شخصية سعودية مؤثرة على يوتيوب.

الدحيح

لدى الدحيح "أحمد الغندور" حوالي نصف مليون مشترك، على قناته التى تحمل نفس الاسم عبر يوتيوب، ومشاهدات تقدر ب18 مليونا، وهو ينتج فيديوهات عن أشياء "غير مسبوقة" في العالم العربي، من خلال منتج تعليمي ومضحك في نفس الوقت.

ليلى مراد

لدى اللبنانية الكندية ليلى مراد، حوالي 600 ألف مشترك، بقناتها، وأكثر من 16 مليون مشاهدة لفيديوهاتها التى تهتم بالرجيم وروتين الحياة اليومي.

ايجيكولوجي

تقدم القناة محتوى علمي تاريخي، وأحيانا بعض الفلسفة والكوميديا، عبر معلومات بسيطة لمختلف الأشخاص وخلفياتهم العلمية.

الهيبردس

لدى القناة 160 ألف مشترك على يوتيوب، وقبلها مليونين آخرين على إنستغرام، وتقدم المحتوى دلال وزوجها، مما أدى بها لتصبح واحدة من أهم قنوات الموضة في الكويت، والتى تتعاون مع عدد كبير من منتجات التجميل.

الإسبتالية

لدى المصرية إيمان الإمام، نصف مليون مشترك، واختارها يوتيوب واحدة من 100 قناة يدعمهم في 2018، وهي تقدم محتوى طبي لشباب الجمهور العربي، ومفترض أنها تقدم للقنوات الجديدة على الموقع طرق للنجاح.