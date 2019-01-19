بالصور... سيارة "مرسيدس بنز" تشارك في تحدي الـ "10 سنوات"

لم يقتصر تحدي "العشر السنوات" المجتاح موقع "فيسبوك" حاليا على الإنسان فقط، وإنما على الأشياء المادية فقط، بعدما شاركت شركة السيارات العالمية "مرسيدس بنز" فيه.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة الألمانية "مرسيدس" على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، صورة تظهر تحدي الشركة في تطوير نفسها خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بتحدي العشر سنوات "#10yearchallenge"، وهو عبارة عن نشر عدد كبير من الناس والمشاهير صورتين إحداهما حديثة والأخرى التقطت قبل عشر سنوات، وترصد الصورتان تغير ملامح الوجه والشكل.

ولاقى تحدي العشر سنوات #10yearchallenge، رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين نجوم هوليوود والعالم العربي.