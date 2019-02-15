بالفيديو... أول ظهور لوالد رانيا يوسف: لم تتعبني منذ ولادتها

كشفت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، عن أول ظهور إعلامي لوالدها، والذي أتاحت له الحديث للإدلاء بشهادته عنها.

ووصفت رانيا يوسف والدها بأنه "أحن رجل في الدنيا"، على الرغم من أنه عسكري، ولكنه كان في المنزل بشخصية مختلفة، وطيب ومتفاهم.

وتابعت أنه كان يجعلها تتخذ قراراتها بنفسها، وكان يخبرها أنها ستتحمل نتيجة اختياراتها، مما جعلها تتحمل المسؤولية، وكان يمنحها الثقة في كل شيء.

وأردفت عن والدها أنه دائما راض وهادئ وقنوع، مشيرة إلى أنها أخذت صفات كثيرة منه وهي سعيدة بذلك.

وجاءت تصريحات رانيا يوسف السابقة، في الحلقة الثالثة من برنامجها "More About Rania" أو "المزيد عن رانيا"، الذي تبثه حصريا عبر قنواتها للتواصل الاجتماعي، ونشرتها أمس الخميس.

وأشارت الممثلة المصرية، في الحلقة إلى أن والدها يحب ابنتيها كثيرا، مشيرة إلى أنه يعيش معها في منزلها منذ انفصالها عن والد ابنتيها منذ 9 سنوات، وهو يهتم بهما ويرعاهما.

أما والد رانيا يوسف، فتحدث عنها قائلا إنها إنسانة لأقصى درجات الإنسانية في تعاملاتها مع جميع المخلوقات، وأضاف أنها طيبة ويعتز بهذه الصفة فيها كثيرا.

وأضاف أنه لا يعتبرها ابنته، وإنما صديقته، مؤكدا أنها لم تتعبه منذ ولادتها إلى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.