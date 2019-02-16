شركة تنتج ملابس واقية من الأشعة الكهرومغناطيسية

استطاعت شركة أنشأتها إدارة دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركية، بشراكة مع عدد من الأكاديميين، من إنتاج ملابس واقية من الأشعة الكهرومغناطيسية.

وتنتج شركة "بونيس" الفنية المحدودة، ملابس للأطفال، والجوارب، والمعاطف، بالإضافة إلى ملابس للنساء الحوامل، حسب وكالة أنباء الأناضول.

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وقامت الشركة باختبار الملابس التي تصل قدرة تحملها إلى 40 "ديسيبل"، في مختبرات تابعة لمؤسسة تركيا التكنولوجية والعلمية "توبيتاك".

وقال مدير قسم استراتيجية الشركة، مصطفى شالي، إن الشركة تنتج بشكل مشترك مع الأكاديميين في جامعة "أرجيس"، أنواع مختلفة من الملابس الواقية.

وأكد شالي أن "قيمة صادراتنا إلى ألمانيا بلغت خلال السنة الماضية، 500 ألف ليرة تركية (حوالي 95 ألف دولار)".

وأشار شالي إلى حصول الشركة على جائزة من طرف وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، خلال 2013، جراء إنتاجها لألبسة واقية متنوعة.