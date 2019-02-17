بالفيديو والصور... جدل في السعودية بسبب اصطياد غزلان بمحمية طبيعية

انتشرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تداول مقاطع فيديو وصور تظهر مجموعة من الأشخاص يصطادون الغزلان.

عبر ناشروا المقاطع عن استيائهم من اصطياد الغزلان، خاصة أنه جاء بعد أقل من أسبوع على إطلاقها في محمية طبيعية حكومية تستهدف حمايتها من الانقراض.

وأظهرت المقاطع والصور مطاردة الغزلان والوعول، كما ظهرت في الخلفية تضاريس جبلية مشابهة لمنطقة العلا.

ياويلهم من ولي العهد pic.twitter.com/XuhxBNdFOg — MBS🇸🇦 محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) February 17, 2019

​وظهر أحد الأشخاص في إحدى الصور المتداولة، بزي سعودي يرتديه عادة أبناء محافظة العلا ذات المناخ البارد نسبيا، فيما أكد مغردون سعوديون أن المنطقة هي المحمية الطبيعية الجديدة.

مفروض #حماية_البيئة تعلقهم على حدا هالجبال، ما امدي #ولي_العهد يطلق هالغزلان الا جاء هالمملوح وصدهم.#العلا pic.twitter.com/aITTTAq17O — MBS🇸🇦 محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) February 17, 2019

​يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو رئيس مجلس إدارة الھيئة الملكية لمحافظة العلا، كان قد دشن الأحد الماضي، محمية شرعان الطبيعية في شمال المملكة، بإطلاق عشـرة وعول، وعشـرة مـن طيور النعام أحمر الرقبة، و20 غزالا في المحمية.

تم اختيار الوادي الخلاّب في محمية "شرعان" من قِبل سمو #ولي_العهد، الأمير محمد بن سلمان، ليكون محمية طبيعية، وإرساء معايير جديدة في المنطقة، من أجل إعادة التوازن بين النظم البيئية وانعكاسًا لالتزام المملكة بحماية تراثها العريق #رؤية_العلا pic.twitter.com/QQTUczfepB — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) February 10, 2019

​ويذكر أن هذه الأنواع المحلية من الوعول والطيور تواجه تھديدات عديدة، وتتناقص أعدادھا بتسارع في مواطنھا الطبيعية.