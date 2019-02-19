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22:26 19 فبراير/ شباط 2019
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    "الاكتئاب الضاحك" يجتاح العالم

    © Fotolia / Axel Bueckert
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    حذر خبراء الصحة من انتشار نوع جديد من الاكتئاب النفسي حول العالم يعرف بـ"الاكتئاب الضاحك".

    نال مصطلح "الاكتئاب الضاحك" رواجا كبيرا مؤخرا، بعد تزايد البحث عنه عبر محرك البحث "غوغل" في العام الجاري، وكذلك في الأدب الشعبي، بحسب تأكيد المرشحة لنيل الدكتوراه من جامعة كامبريدج، أوليفيا ريمز، والتي تتلقى تمويل من المعهد الوطني للبحوث الصحية.

    الاكتئاب
    © Photo / CC
    العلماء يقدمون حلا بسيطا للتخلص من الاكتئاب
    ومع تزايد البحث "الاكتئاب الضاحك"، لوحظ حول العالم انتشار الأشخاص الذين يبدون سعداء أمام الآخرين، بينما هم في الواقع يعانون من أعراض اكتئابية داخليا.

    في حين أن "الاكتئاب الضاحك" ليس مصطلحا تقنيا يستخدمه علماء النفس، فإن أقرب تسمية علمية له هو "الاكتئاب اللانمطي".

    وذكرت ريمز في مقالها بموقع "ذا كونفرسيشن"، أن غالبية من يخفون حالتهم النفسية الحقيقية ويلجأون إلى "الاكتئاب الضاحك" كمنفذ هروب، هم أولئك الذين يعانون من مزاج منخفض، وفقدان المتعة في الأنشطة، وقد يكونوا أكثر عرضة للانتحار.

    سمات أصحاب "الاكتئاب الضاحك"

    وقد يكون من الصعب الكشف عن الأشخاص الذين يعانون من "الاكتئاب الضاحك"، وذلك لأنه يبدو أمام الجميع أنهم ليس لديهم سببا للحزن، إذ لديهم وظيفة وشقة وربما أطفال أو زوجات وأزواج.

    وأبرز سمات أصحاب "الاكتئاب الضاحك"، هم

    "الذين يبتسمون عندما تحييهم، ويمكنهم إجراء محادثات ممتعة معك، باختصار هم وضعوا قناعا للعالم الخارجي، وأقنعوك من خلاله بأنهم يعيشون حياة طبيعية ومفعمة بالنشاط، ولكن بداخلهم، يشعرون باليأس والإحباط، وفي بعض الأحيان قد تتملكهم أفكار حول إنهاء حياتهم"، كما توضح أوليفيا ريمز.

    وعلى الرغم من أن الأشخاص المصابين بـ "الاكتئاب الضاحك" وضعوا "وجها سعيدا" أمام العالم الخارجي، فإنهم قد يتلقون دفعة قوية لروحهم المعنوية، من خلال، على سبيل المثال، رسالة نصية يتلهفون لها من أحد الأشخاص، أو أن يتم الإشادة بهم في العمل، لكي يشعروا بالتحسن، قبل أن تراودهم أفكار اليأس والإحباط من جديد.

    وتشمل الأعراض الأخرى لـ "الاكتئاب المبتسم"، الإفراط في الأكل، والشعور بثقل في الذراعين والساقين، وسهولة التأثر بالنقد أو الرفض لشخصياتهم.

    كما أن الأشخاص الذين يعانون من ذلك النوع من الاكتئاب، هم أكثر عرضة للشعور بالاكتئاب في المساء، ويشعرون بالحاجة إلى النوم لفترة أطول من المعتاد.

    أسباب "الاكتئاب الضاحك"

    من الصعب تحديد ما هي مسببات "الاكتئاب الضاحك"، ولكن الحالة المزاجية المنخفضة من الممكن أن تنبع من عدد من الأشياء، مثل مشاكل العمل، وانهيار العلاقات العاطفية، والشعور كما لو أن الحياة ليس لها هدف أو معنى.

    ويعاني شخص واحد من بين كل 10 أشخاص من الاكتئاب، في حين هنالك ما بين 15٪ و 40٪ من هؤلاء الأشخاص  يعانون من اكتئاب غير النمطي، والذي يشبه "الاكتئاب الضاحك".

    طرق العلاج

    وبينما العلاج ضروري، فإنه للأسف الأشخاص الذين يعانون من "الاكتئاب الضاحك" عادة لا يلجأون لعلاج أنفسهم، لأنهم قد لا يعتقدون أن ليست لديهم مشكلة في المقام الأول، خاصة إذا كانوا يواصلون القيام بمهامهم وروتين حياتهم اليومية، لذا فهم لا يخبرون أحدا عن مشاكلهم، وينتهي بهم الأمر بالخجل من مشاعرهم.

    وكبداية لعلاج المشكلة، فلابد من اعتراف أصحاب "الاكتئاب الضاحك" بأنهم مصابين به، لأن هذا يضعهم على أول الطريق للحصول على المساعدة، والتحرر من قيود الاكتئاب التي كانت تمنعهم من العودة لشخصياتهم الطبيعية.

    كما تبين أن التأمل والنشاط البدني، لهما فوائد صحية عقلية هائلة، فقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة روتجرز في الولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين قاموا بالتأمل والنشاط البدني مرتين في الأسبوع، واجهوا انخفاضا بنسبة 40٪ في مستويات الاكتئاب لديهم، بعد 8 أسابيع فقط من الدراسة.

    أما ثالث الحلول، فهي بإيجاد معنى في الحياة، إذ أكد عالم الأعصاب النمساوي، فيكتور فرانكل، أن "حجر الزاوية في الصحة العقلية الجيدة" هو وجود هدف في الحياة.

    وشدد إنه لا ينبغي لنا أن نسعى إلى أن نكون في "حالة خالية من التوتر والمسؤولية والتحديات"، بل يجب أن نسعى إلى شيء في الحياة.

    وأضح أنه في الإمكان العثور على هدف جدير بالاهتمام، ومحاولة إحراز تقدم فيه، حتى إذا كان بأجر يومي قليل، لأن هذا من الممكن أن يكون له تأثير إيجابي، مثل التطوع في نشاط ما، أو رعاية أحد أفراد العائلة أو حتى حيوان.

    وتقول أوليفيا ريمز، "إن الشعور بأن حياتنا مهمة في النهاية هو ما يعطينا الغاية والمعنى، وهذا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا لصحتنا العقلية ورفاهيتنا".

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    الكلمات الدلالية:
    الصحة النفسية, علوم, ابتسامة, سعادة, انتحار, اكتئاب, صحة, منوعات, طب, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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