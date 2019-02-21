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16:14 21 فبراير/ شباط 2019
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    الإنفلونزا

    الإنفلونزا تقتل 2800 شخص في فرنسا

    © Depositphotos / Subbotina
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    أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، وفاة 2800 شخص خلال أسبوعين، بسبب الإنفلونزا.

    وقالت الوزارة في بيان لها،، إن المتوفين لقوا مصرعهم جراء انتشار وباء الأنفلونزا الذي يتسبب فيه فيروس "H3N2" خلال فصل الشتاء.

    طبيب يعالج نزلة برد
    © AP Photo / Tony Dejak
    84 ألف أمريكي دخلوا مستشفيات بسبب الإنفلونزا
    وأضاف البيان أن الأسبوعين الماضيين شهدا مراجعة 25 ألف شخص لأقسام الطوارئ في المستشفيات؛ جراء إصابتهم بالإنفلونزا، بحسب ما نشرته وكالة "شينخوا" الصينية.

    وأشار البيان إلى أن 4 آلاف و370 شخصا منهم تم حجزهم بالمستشفيات.

    وأوضحت الوزارة أن ألفين و800 شخص لقوا حتفهم على مدار الإسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن 87% من المتوفين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.

    وذكر البيان أن اللقاح المضاد للفيروس المذكور، كان له تأثير فعال لدى 21% فقط ممن تناولوه.

    يشار إلى أن المراكز الأمريكية، لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سابقا، أعلنت أن ما يتراوح بين 69 و84 ألف أمريكي دخلوا مستشفيات بسبب الإنفلونزا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

    في سياق آخر، أشار الخبراء، أن استخدام زهرة البيلسان، وفقا لدراسات حديثة تساعد على مقاومة الإنفلونزا والبرد بشكل سريع.

    كما أظهرت دراسة، أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والأمراض المزمنة الأخرى من الذين يتناولون أغذية تحتوي على نسبة قليلة من الألياف.

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    الكلمات الدلالية:
    الإنفلونزا, أخبار, فيروس, فرنسا
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