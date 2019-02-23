تركي آل الشيخ يرد على "مروجي الشائعات" من خلال تامر حسني

استعان رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بالمطرب المصري، تامر حسني، للرد على مروجي الشائعات.

وشارك آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، فيديو لتامر حسني، من الحفل الذي أحياه أمس الجمعة في جدة، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأرفق مع الفيديو تعليقا قال فيه: "من حفل تامر حسني في جدة اليوم.. بمناسبة أسطوانة إني كنسلت".

وجاء رد تركي آل الشيخ على البعض، الذين روجوا لفكرة أنه بعد نقله ملكية نادي "بيراميدز" لكرة القدم، سيقوم بإنهاء تعاقدات هيئة الترفيه السعودية مع عدد من الفنانين وشركات الإنتاج التي أعلن عنها مسبقا.

ويعتبر هذا هو ثاني حفل يحييه تامر حسني في السعودية، بعد الحفل الذي أحياه في شهر مارس/آذار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ، أعلن أمس الجمعة، عن نقل ملكية النادي بالكامل لمستثمر إماراتي.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، بيانا أعلن فيه بيع النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وقال البيان "يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الاستاذ سالم سعيد الشامسي.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر".