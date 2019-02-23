بعد أيام من طرحه... شكاوى من حذاء نايكي "الذكي"

بعد أيام قليلة من توفيره للجمهور، بدأت الشكاوي في الانهيال على شركة "نايكي" الأمريكية، بشأن حذائها الذكي.

وشكا مستخدمو هواتف "أندرويد" من عدم تطابق التطبيق مع حذائهم "نايكي أدابت"، وهو ما تسبب في عدم قدرة الحذاء على ربط نفسه بمفرده، بعد إدخال القدم، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وبدأ مستخدمو تطبيق "نايكي" عبر متجر "غوغل" في التقدم بشكواهم، من أنه توقف عن العمل نهائيا، وفقدانه واحدة من سماته الرئيسية.

وأشار مستخدم إلى أن التطبيق توقف عن العمل، بعد أن قام بتحميل أخر تحديث له، وأضاف أن الحذاء الأيسر لم يربط نفسه عكس الحذاء الأيمن.

وفي المقابل، لم يشكو أصحاب هواتف "آيفون" من التطبيق، ورجحوا أن يكون السبب هو وجود عيوب في تصميمه لكي يتناسب مع هواتف "أندرويد".

يذكر أن حذاء نايكي "الذكي"، من الممكن أن يضبط يدويا، ما يعني أن الناس من الممكن أن تميل إلى أسفل وتربطه، ولكن ما يجعله مميزا في المقام الأول، هو أنه يمكن التحكم فيها من خلال التطبيق المصاحب لها، ما يسمح بسهولة ربطه عند الحاجة.

وقالت شركة "نايكي" إن الحذاء الجديد "يعدل نفسه ذاتيا"، وما عليك إلا التحكم فيه من خلال تطبيق هاتف ذكي يقدم حلول مناسبة.

ويمكن الحذاء لاعبي كرة السلة من إدخال إعدادات خاصة ومتنوعة تناسب كل وقت من المباراة، فيمكنهم فك الحذاء وتخفيف الضغط على القدم أثناء الراحة والخروج من الملعب ثم إعادته لوضعه السابق أثناء الدخول.