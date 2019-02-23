بالفيديو... وصول أول مسافر إلى الفضاء عبر مركبة تجارية

حلقت طائرة صاروخية تابعة لشركة "فيرجن غالاكتيك"، عند حافة الفضاء، حاملة راكبا للمرة الأولى، اليوم السبت.

وبتلك الخطوة، تقترب شركة الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، من هدفها إطلاق رحلات سياحية للفضاء، وفقا لرويترز.

The face you make when you look back on Earth from space. Our Chief Astronaut Instructor, Beth Moses, is the 571st person to fly to space and the first woman to fly on board a commercial spaceship. pic.twitter.com/lBhK34Burk — Virgin Galactic (@virgingalactic) February 22, 2019

وانضمت بث موسيز، كبيرة معلمي رواد الفضاء في الشركة، التي ستدرب السائحين في المستقبل إلى الطيارين على متن "سبيس شيب تو في.إس.إس يونيتي" لتقييم التجربة والمقصورة.

SpaceShipTwo, welcome back to space 🚀 🌎 pic.twitter.com/5pboTQeRjI — Virgin Galactic (@virgingalactic) February 23, 2019

وانطلقت الطائرة "وايت نايت 2"، من قاعدة موهافي الجوية في كاليفورنيا، صباح اليوم السبت، لتترك المركبة المأهولة "سبيس شيب تو" على ارتفاع نحو 44 ألف قدم، ثم واصلت المركبة التحليق حتى بلغت مستوى 290 ألف قدم فوق الأرض.