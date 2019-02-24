تسجيل
14:55 24 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    مقدمة البرامج والممثلة الأمريكية إلين ديجينيريس

    ما بين "أعظم سيلفي" وإحراج الممثلات... أكثر مقدمي حفل الأوسكار نجاحا وفشلا في التاريخ

    © AP Photo / Chris Pizzello
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    إن تقديم حفل جوائز الأوسكار السنوي ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وذلك لأنه يتطلب حذرا ومهارة كبيرة عند إلقاء كل كلمة أثناء ساعات بثه، بل ويعد من العوامل المباشرة وراء تحقيق الحفل لأعلى المشاهدات حول العالم.

    ويشهد حفل الأوسكار لعام 2019 تغييرا لم يحدث منذ 30 عاما، وهو الاستغناء عن مقدم له، بعد اعتذار الممثل الكوميدي، كيفين هارت عن المهمة، بعد ظهور تغريدات سابقة له، يهاجم فيها مجتمع المثليين جنسيا.

    ومع غياب مقدم لحفل الأوسكار هذا العام، واستبداله بعدد من نجوم ونجمات هوليوود لتقديم الجوائز من مختلف الفئات، نتذكر أكثر مقدمي الحفل السينمائي الأبرز نجاحا وفشلا على مدار سنواته الـ 90، بحسب تقييم صحيفة "ذا إندبندت" البريطانية.

    أفضل 5 مقدمين لحفل الأوسكار

    جون ستيوارت

    بعد أن نال الاستحسان عن تقديم فقراته للمرة الأولى في عام 2006، استدعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، مقدم البرامج الأمريكي الساخر، جون ستيوارت، لتقديم حفل الأوسكار لمرة ثانية في عام 2008، والذي لم يخذل فيه أعضاء الأكاديمية، بتقديمه لنكات مدروسة ومقدمة بشكل أفضل.

    كما لا ينسى متابعو الحفل لفتة ستيوارت الإنسانية، عندما دعا الفنانة التشيكوسلوفاكية، ماركيتا إرغلوفا، للظهور على خشبة المسرح من جديد، لكي تستكمل خطاب قبولها لجائزة أوسكار أفضل أغنية، بعدما تم مقاطعتها بشكل مفاجئ ومحرج لها.

    ووبي غولدبرغ

    لم تكن الممثلة الكوميدية الأمريكية، ووبي غولدبرغ، أول شخص أمريكي من أصول أفريقيية يقدم فقرات حفل الأوسكار فقط، ولكنها كانت أول امرأة أيضا تنال هذه الفرصة.

    وقامت غولدبرغ بتقديم حفل الأوسكار 4 مرات، بسبب حسها الكوميدي وذوقها في فساتينها التي حازت على إعجاب الجميع، كما أنها كانت مقدمة أول حفل أوسكار بعد وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2011.

    واقترحت ووبي غولدبرغ أن تكون مقدمة حفل أوسكار 2019، بعد اعتذار كيفين هارت عن التقديم.    

    إلين ديجينيريس

    يعتبر الحفل الذي قدمته الممثلة ومقدمة البرامج الحوارية، إلين ديجينيريس، في عام 2014، من أكثر حفلات الأوسكار مشاهدة ونجاحا، وذلك بسبب حسها الكوميدي، وبث روح من البهجة على النجوم الجالسين في الحفل، مثل توزيع البيتزا عليهم، والتقاط أكثر صورة "سيلفي" رواجا في تاريخ "تويتر"، التي حازت على ملايين الإعجابات وإعادة التغريد "ريتويت".

    بيلي كريستال

    استطاع الممثل الأمريكي الكوميدي، بيلي كريستال، أن يعيد صياغة مفهوم مقدم حفل الأوسكار، خلال الأربع سنوات التي قدمه فيها، منذ عام 1990 وحتى 1993، فكان فنان استعراضي مبهر بجوار تقديم للحفل، كما أنه في إحدى الحفلات قام بالترويج لأحد أفلامه "City Slickers" بشكل طريف للغاية، وذلك بامتطائه لحصان في نهاية الحفل.

    بوب هوب

    بفضل شخصيته الساحرة، تمكن الممثل الأمريكي، بوب هوب، من أن يهيمن على تقديم حفل جوائز الأوسكار 19 مرة، بين عامي 1940 و1978، وفي عام 1966 منحه الممثل الأمريكي الراحل، جاك ليمون، ميدالية ذهبية تقديرا على مجهوداته في حفلات الأوسكار.

    أسوأ 5 مقدمين لحفل الأوسكار

    ديفيد ليترمان

    اعتمد مقدم البرامج الأمريكي، ديفيد ليترمان، في نجاحه بتقديم حفل الأوسكار، على نقل أجواء برنامجه الشهير "ذا ديفيد ليترمان شو" إلى المسرح، ولكن كانت النتيجة كارثية، إذ لم تلقى نكاته أي تفاعلا من جانب الحضور، بل وساد الصمت في القاعة في الكثير من الأحيان.

    شيفي تشيز

    لم يكن الممثل الأمريكي الكوميدي، شيفي تشيز، موفقا في اختيار النكات التي ألقاها على الجمهور في الحفل الذي قدمه عام 1988، خاصة عندما تكون أولى عباراته لهم "مساء الخير يا مزيفو هوليوود".

    والتر ماثاو وليزا مانيللي ودادلي مور وريتشارد برايور

    في عام 1983، منح تقديم حفل الأوسكار إلى 4 من أبرز نجوم هوليوود دفعة واحدة، في محاولة يائسة من من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة للتألق من جديد، وذلك بعد 4 سنوات من الحفل الذي قدمه جوني كارسون.

    ولكن قوبل أداء الأربعة فنانين في الحفل بالاستهجان، وقد يرجع هذه لعدم التوفيق في التدريبات أو في الاستعراضات أو أدائهم.

    سيث ماكفرلاين

    من أكثر الحفلات التي اتسمت بالغرابة في تاريخ حفل الأوسكار، هو الذي قدمه مبتكر مسلسل الكرتون للبالغين "Family Guy"، سيث ماكفرلاين، في عام 2013، والمعروف عنه أنه سليط اللسان.

    وأثار ماكفرلاين رعب بعض الممثلات، عندما قدم فقرة في الحفل عنوانها "شاهدنا نهديك"، في تعقيب منه على الممثلات اللاتي تعرين في الأفلام، وهو ما سبب إحراجا كبير لهن. 

    جيمس فرانكو وآن هاثاوي

    حاولت الأكاديمية استثمار النجاح الذي حققه كلا من أليك بالدوين وستيف مارتن في عام 2010، باستدعاء نجمين آخرين لتقديم حفل 2011، وهما جيمس فرانكو وآن هاثاواي، ولكنهما كانا غير متوافقين بالمرة بسبب وجود اختلاف في شخصياتهما، والنتيجة مزيج من النكات والدعابات السخيفة.

    انظر أيضا:

    سعد الحريري يدعم نادين لبكي قبل حفل الأوسكار
    منظمو حفل الأوسكار يتراجعون عن خطة "غير مسبوقة"
    حفل الأوسكار دون مقدم لأول مرة منذ 30 عاما
    بالفيديو... كيفين هارت يفكر في التراجع عن قرار عدم تقديم حفل الأوسكار
    بعد تخليه عن الأوسكار... ليوناردو دي كابريو يقف أمام المحكمة سرا
    الكلمات الدلالية:
    حفل الأوسكار, أوسكار, سينما, أفلام, حفل توزيع جوائز الأوسكار, أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة, إلين ديجينيريس, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تدريبات القوات المسلحة السوفيتية للإنزال الجوي، عام 1965
    مناورات عسكرية: الاتحاد السوفيتي وروسيا
    البيت الأبيض: أمريكا ستترك قوة حفظ سلام محدودة من 200 جندي في سوريا لفترة
    شبيك لبيك...الجيش انسحب!
    إمكانيات الأسلحة الروسية الفرط صوتية
    إمكانيات الأسلحة الروسية الفرط صوتية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك