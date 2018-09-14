شاهد... إلين ديجينيريس تسخر من "آيفون إكس إس ماكس" وساعة "آبل" الجديدة

سخرت مقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس، من أحدث هواتف "آيفون"، وكذلك من ساعة "آبل" الذكية الجديدة، واللذين تم الإعلان عنهما رسميا أول أمس الأربعاء.

وأكدت إلين ديجينيريس في بداية حديثها للجمهور الحاضر لبرنامجها التلفزيوني "ellen"، أنها لن تمنحهم أي من ساعات "آبل ووتش 4"، لأنها لم تحصل على أي منها من جانب شركة "آبل".

وتطرقت ديجينيريس لميزة جديدة في الساعة، هي اتصالها بالطوارئ، في حال وقوع أو تعثر المستخدم على الأرض، لتقول ساخرة: "الساعة تتصل بالطوارئ ثم تمنحك الطوارئ ساعة في المقابل".

أما بالنسبة لهاتف "آيفون إكس إس ماكس"، فألقت دعابة جنسية بشأن طول شاشته، البالغ 6.5 بوصة، بينما ذكرت ميزة به، وهي أنه ليس مقاوم فقط للماء، وإنما لكل أنواع الكحوليات، بما في ذلك النبيذ والبيرة.

وعلقت ساخرة عن هذه الميزة: "ستضمن بهذه الميزة أن هاتفك لن يتعطل ولكن قد تتعرض المساعد الصوتي "سيري" للثمالة، وتقوم بالاتصال بحبيبتك السابقة في الثالثة صباحا".

وأنهت إلين ديجينيريس مراجعتها لساعة "آبل ووتش 4" وهواتف "آيفون" الجديدة، قائلة: "يبدو أن شركة "آبل" أصبحت تصمم أجهزتها لمن هم يعانون من مشاكل في معاقرة الكحوليات".

وأعلنت شركة "آبل"، الأربعاء، رسميا عن هواتفها الثلاثة الجديدة "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس" و"آيفون إكس آر"، بالإضافة إلى ساعة "آبل" في نسختها الرابعة.