في ختام زيارتهم للمغرب... الأمير هاري وزوجته في ضيافة الملك (صور+فيديو)

اختتم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان زيارتهما للمغرب، يوم الاثنين، بحفل شاي أقامه الملك محمد السادس بالقصر الملكي في سلا قرب الرباط.

وبحسب "رويترز"، سلم الأمير هاري العاهل المغربي رسالة من جدته الملكة إليزابيث قبل الحفل الذي ظهرت فيه ميغان، التي تنتظر مولودها الأول في الربيع، بفستان أزرق فضفاض.

#MeghanMarkle stepped out in a gorgeous custom @HouseofHerrera gown to meet with the King of Morocco alongside #PrinceHarry. 😍 pic.twitter.com/K61GG2SDPi — InStyle (@InStyle) February 25, 2019

ووصل نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، وزوجته دوقة ساسكس، ميغان ماركل، إلى المغرب، السبت الماضي، في رحلة ستستمر 3 أيام، وسط احتياطات أمنية مشددة، نظرا للاحتجاجات القائمة في المغرب حاليا، وفقا لمجلة "فانيتي فير".

In Their Royal Highnesses’ last engagement of #RoyalVisitMorocco, The Duke and Duchess of Sussex attended an audience with Mohammed VI of Morocco, The King of Morocco at a Royal Residence. #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/sAh4YqD73g — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 25, 2019

وشملت رحلة الأمير هاري وميغان ماركل إلى المغرب، زيارة مدن الدار البيضاء وأسني والرباط، بالإضافة إلى زيارة مدرسة داخلية في أسني، تدار من قبل مؤسسة التعليم للجميع، وهي منظمة توفر التعليم للفتيات في المناطق الريفية من البلاد.

The Duke of Sussex greets The King of Morocco’s sisters, Princess Lalla Hasna and Princess Lalla Meryem at the Royal Residence. #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/O2VDqM4h3T — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 25, 2019

كما أقام السفير البريطاني في المغرب، في الرباط، توماس رايلي، حفل استقبال رسمي لهما.

More 📷 from the audience of the King of Morocco with their Royal highnesses The Duke and Duchess of Sussex earlier this evening. #RoyalVisitMorocco 🇲🇦🇬🇧 pic.twitter.com/PQ0cu9323l — UK in Morocco (@UKinMorocco) February 25, 2019

وتأتي جولة، الأمير هاري وميغان ماركل، بناء على طلب من وزارة الخارجية البريطانية، إذ أكد رايلي على موقع "تويتر" في وقت سابق من الشهر الجاري: "الزيارة هي اعتراف بالعلاقة القوية بين بلدينا".

This custom @HouseofHerrera gown! 💙 Meghan and Harry met with the King of Morocco today for the final stop on their Royal Tour. pic.twitter.com/US0r3LVSTn — InStyle (@InStyle) February 25, 2019

وسافر الأمير هاري وميغان ماركل مع حاشية المكونة من 8 موظفين، بما في ذلك 3 ممثلين للصحافة ومصفف الشعر، وأكد المساعدون أنه تم توفير مخصصات طبية لدوقة ساسكس، التي يعتقد أنها حامل في شهرها السابع.

ROYAL TRIP: Prince Harry and wife Meghan Markle arrived in Morocco for an official trip scheduled to be their last international journey before she gives birth to their first child. https://t.co/I6qTZqRYrW pic.twitter.com/Q23tCU2FG4 — ABC News (@ABC) February 23, 2019

وأفادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن رحلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى المغرب، ستكون آخر رحلة دولية لهما، قبل استقبالهما لمولودهما الأول.