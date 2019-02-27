هيلة الفراج... أول معلقة رياضية في تاريخ السعودية

وصرحت الإعلامية السعودية لصحيفة "سبق" أنه تم تكليفها بالتعليق على أول رياضة نسائية في المملكة، والتي ستقام في مدينة الخبر الصالة الخضراء بحضور أندية رياضية من دول الخليج.
وأشارت إلى أن "الفترة الماضية شهدت البحث عن نوعية من الأصوات للقيام بالتعليق الرياضي على منافسات كرة القدم، وتم اختياري".
وتابعت: "أتمنى أن أجد الفرصة للتعليق على الدوري السعودي للمحترفين، وهذا سيكون شرفا كبيرا بالنسبة لي".
بالصور| هيلة الفراج.. أول صوت نسائي في التعليق الرياضي السعودي— بوابة الوطن (@ElwatanNews) February 26, 2019
شاهد| https://t.co/ccsb6absDE pic.twitter.com/bU2V6FPzEb
وأوضحت أن "هناك توقعات برفض وقبول امرأة وخاصة امرأة سعودية تقوم بالتعليق الرياضي، وهو مجال صعب ومتعب وأنا أتقبل جميع الآراء، إلا أنني سأكون عند حسن ظن الجميع وسأثبت وجودي للجميع".
#الاتحاد_السكندري_الهلال— محمد بن شايع (@Mo0odi_10_) February 25, 2019
تكليف المعلقة 'هيله الفراج' لديربي جدة بين #الاتحاد و الاهلي. 🎙 pic.twitter.com/waHXL7Jwl8
ومن المقرر أن تقام البطولة في مدينة الخبر السعودية، بالصالة الخضراء بمشاركة 16 فريقا من دول الخليج.
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