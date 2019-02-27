هيلة الفراج... أول معلقة رياضية في تاريخ السعودية

قررت الإعلامية السعودية هيلة الفراج، خوض تجربة تلفزيونية جديدة في سابقة من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية، كأول معلقة رياضية، وذلك خلال فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية.

وصرحت الإعلامية السعودية لصحيفة "سبق" أنه تم تكليفها بالتعليق على أول رياضة نسائية في المملكة، والتي ستقام في مدينة الخبر الصالة الخضراء بحضور أندية رياضية من دول الخليج.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE أول سفيرة سعودية... من هي الأميرة ريما بنت بندر

وقالت: "سأتولى التعليق الرياضي في البطولة، وبذلك أكون أول معلقة رياضية في السعودية تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة التي تقوم برعاية البطولة".

وأشارت إلى أن "الفترة الماضية شهدت البحث عن نوعية من الأصوات للقيام بالتعليق الرياضي على منافسات كرة القدم، وتم اختياري".

وتابعت: "أتمنى أن أجد الفرصة للتعليق على الدوري السعودي للمحترفين، وهذا سيكون شرفا كبيرا بالنسبة لي".

بالصور| هيلة الفراج.. أول صوت نسائي في التعليق الرياضي السعودي

شاهد| https://t.co/ccsb6absDE pic.twitter.com/bU2V6FPzEb — بوابة الوطن (@ElwatanNews) February 26, 2019

​وأوضحت أن "هناك توقعات برفض وقبول امرأة وخاصة امرأة سعودية تقوم بالتعليق الرياضي، وهو مجال صعب ومتعب وأنا أتقبل جميع الآراء، إلا أنني سأكون عند حسن ظن الجميع وسأثبت وجودي للجميع".

​ومن المقرر أن تقام البطولة في مدينة الخبر السعودية، بالصالة الخضراء بمشاركة 16 فريقا من دول الخليج.