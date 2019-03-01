ممثلة باكستانية تسخر من الطيار الهندي الأسير... وجمهورها يغضب

سخرت الممثلة الباكستانية فينا مالك، من الطيار الهندي الذي تم أسره في باكستان، يوم الأربعاء الماضي بعد إسقاط مقاتلته.

ونشرت فينا مالك صورة الطيار الهندي وحوله جنود باكستانيون، معلقة على الصورة باللغة الهندية: "لقد جئت الآن… الآن ستتم معاملتك كضيف"، مع رمز تعبيري ساخر.

Abhi Abhi Tu Ayo Ho…Achi Mehmaan Nawazi Ho GI Aap Ki😜 pic.twitter.com/BDcWO25orE — VEENA MALIK (@iVeenaKhan) February 27, 2019

​وقامت الممثلة الباكستانية في وقت لاحق، بنشر صورة تظهر وجه الطيار الذي تم القبض عليه ملفوفة كهدية عيد ميلاد، وعلقت عليها بكلمة "مفاجأة.

​وعبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الهند عن صدمتهم من تغريدة من الممثلة الباكستانية فينا مالك، مشيرين إلى أن السينما الهندية كانت صاحبة فضل عليها.

Aise karogi inki mehmaan nawazi? pic.twitter.com/cQ2Ofx5I9D — Delhi se hoon BC (@delhichatter) February 27, 2019

​وقال المغردون إن فينا مالك عملت في العديد من أفلام بوليوود، ولعبت أدوارا مربحة في العديد من البرامج التلفزيونية الهندية، مشيرين لافتقارها إلى الامتنان.

Aise karogi inki mehmaan nawazi? pic.twitter.com/cQ2Ofx5I9D — Delhi se hoon BC (@delhichatter) February 27, 2019

​وانتقد العديد من الباكستانيين التغريدة، قائلين "حتى الباكستانيين يخجلون منها".

Cheers, Claps For Parents Of Indian Air Force Pilot Abhinandan Varthaman On Board Flight To Delhi — NDTV https://t.co/7ji6A2k2QQ@ndtv

ask your anchor to correct herself Wing Commander Abhinandan parachute drifted towards Pakistan Occupied Kashmir not Pakistan (52-60 Seconds) — Ritesh Dogra (@RITESHDOGRA3001) March 1, 2019

كان وزير خارجية باكستان، شاه محمود قرشي، قد صرح بأنه سيتم تسليم الطيار الهندي الى بلاده.

Chat with the captured IAF pilot over a cup of tea. Thankful to Pak army for saving him from the mob and treating with respect pic.twitter.com/mUrLk4Q73j — Azhar Abbas (@AzharAbbas3) February 27, 2019

​وصرح القرشي أمام برلمان بلاده قائلا " كبادرة سلام ولمنع تصعيد الأمور، سيفرج عن الطيار الهندي المعتقل لدينا بعد ظهر اليوم عند منطقة وجاه الحدودية"، في إشارة إلى معبر حدودي قرب مدينة لاهور شرق باكستان، حسبما نقلموقع قناة العربية.

كما وتوجه والدا الطيار في وقت متأخر من أمس الخميس بالطائرة، إلى أمريتسار، وقد استقبلهم ركاب الطائرة عند صعودهم بالتصفيق.

ويذكر بأن الجيش الباكستاني،أعلن إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، واحدة منهما سقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى "داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير"، مشيرا إلى أسر طيار هندي.