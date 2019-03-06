بالفيديو... مرسيدس فئة "G-Class" تتحدى الجاذبية

أرسلت مرسيدس-بنز سيارتها موديل "G-Class" إلى سد بونتا نيجرا في الأرجنتين، وجعلتها تمر على جدار مائل بطول 331 قدما.

نشرت شركة مرسيدس مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، ييظهر سيارتها وهي تتحدى الجاذبية على سد بونتا نيجرا الخرساني، الذي يصل طوله إلى 2300 قدم عبر نهر سان خوان في سان خوان، بالأرجنتين.

وصرح الدكتور جونار جوتنكي، رئيس مجموعة سيارات الطرق الوعرة في مرسيدس-بنز، قائلا "على مدى أربعين عاما، تم تطوير فئة G بشكل مستمر، مع الحرص على الحفاظ على طابعها وخصائصها الأساسية، التي كانت الأقوى باستمرار، وتتحدى الوقت والجاذبية، وقد أظهرنا ذلك من خلال سير الفئة- G على جدار السد فوق الهاوية".

وأعلنت شركة مرسيدس-بنز أنها ستنشر لقطات الكواليس على قناة اليوتيوب الخاصة بها في 8 مارس/ آذار 2019.

وأشارت إلى أنها ستنشر بعض الصور ومقاطع الفيديو على موقع "إنستغرام"، لذلك تأكد من متابعة مرسيدس عبر وسائل التواصل الاجتماعية، مشيرة إلى أن فئة G عمرها الآن 40 عاما.