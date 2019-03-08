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    حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، 8 مارس/آذار 2019

    بالصور... أبرز الفائزين في ختام الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

    © Sputnik . Sharm El Sheikh Asian Film
    منوعات
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    اختتم مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، اليوم الجمعة، فعاليات دورته الثالثة، بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقاته وفروعه المختلفة.

    وفي مسابقة الطلبة، حصل فيلم "وأنا رايحة السينما"، للمخرجة سندس طارق، على جائزة أفضل فيلم، واكتفت اللجنة بجائزة واحدة لهذه المسابقة بسبب تقارب مستوى باقي الأفلام.

    المخرج الصيني شيه فيي
    © Sputnik . Abdullah Hemeid
    تكريم مخرج صيني في ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
    وفي مسابقة الفيلم القصير، حصل الفيلم المصري "رسالة لوالدي"، المخرج لؤي جلال، على تنويه خاص، وحصل الفيلم الفلسطيني "العبور"، للمخرج أمين نايفة، على المركز الثالث في المسابقة، وحصل على جائزة المركز الثاني الفيلم السوري "نخب ثاني، للمخرج أسامة عبيد، أما الفيلم الفائز بالمركز الأول فهو الإيراني" نسيان" للمخرج فاطمة محمدي.

    وفي مسابقة أفلام التحريك، ذهبت جائزة أفضل فيلم تحريك طويل للفيلم الإيراني "الخيال الأخير" للمخرج أشكان راهوجزار.

    وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل عن جوائزها، إذ حصل الفيلم الإيراني "76 دقيقة و15 ثانية مع عباس كياروستامي"، للمخرج سيف الله صمديان، على تنويه خاص، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل للفيلم الأفغانستاني "روك كابول"، للمخرج ترافيز بيرد، وذهبت جائزة لجنة تحكيم النقاد للفيلم الفيتنامي"سونج لأنج" للمخرج ليون لي.

    حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، 8 مارس/آذار 2019
    © Sputnik . Sharm El Sheikh Asian Film
    حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، 8 مارس/آذار 2019

    وفي جوائز مسابقة الورش، حصل فيلم "لقاء عائلي" على المركز الثالث، وحصد فيلم "حارس المسرح" المركز الثاني، وكان المركز الأول من نصيب فيلم "ذاكرة الغروب".

    كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل عن جوائزها، إذ حصل فيلم "بايجال" للمخرج إلدار فجفاروف، على تنويه خاص، وحصل الفيلم الياباني" المسدس" على جائزة أحسن سيناريو لكاتبا الفيلم ماساهارو تاكي وهايديكي شيشيدو، وحصلت على جائزة (سعاد حسنى) لأحسن ممثلة، وقيمتها 3 آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية، الطفلة "كين سي آه"، بطلة فيلم "الآنسة بايك"، وحصد جائزة (أحمد زكي) لأحسن ممثل، وقيمتها 3 آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية، هوانج جين جي، بطل الفيلم الصيني "الضلع".

    حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، 8 مارس/آذار 2019
    © Sputnik . Sharm Elsheikh Asian Film
    حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، 8 مارس/آذار 2019

    أما جائزة أفضل مخرج، فذهبت إلي ليون لي مخرج فيلم "سونج لانج" من فيتنام، وحصد فيلم "مسافرو الحرب"، للمخرج جود سعيد، جائزة أفضل فيلم عربي، وأخيرا جائزة أفضل فيلم، وقيمتها 3 آلاف دولار مقدمة من قناة "الغد"، وفاز بها فيلم "رونا.. أم عظيم" من أفغانستان، إخراج جامشيد محمودي.

    ويرأس مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، المخرج المصري مجدي أحمد علي، ويقام في مدينة شرم الشيخ المصرية على البحر الأحمر، وتم إهداء هذه الدورة للفنانة سعاد حسني، إذ يأتي تعبيرا عن التقدير لهذه الفنانة التي أثرت في السينما المصرية.

    وشهد حفل ختام المهرجان حضور كل من د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ود.إيناس عبد الدايم والكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مؤسسة "نون" والممثلات المصريات عبير صبري وانتصار وألفت عمر، بالإضافة إلى أعضاء لجان التحكيم، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم في منتجع "بورتو شرم".

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    الكلمات الدلالية:
    أفلام, سينما, مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية, شرم الشيخ, مصر
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