بالفيديو... أصالة نصري تثير إعجاب السعوديين بهذا التصريح

لم تبهر المطربة السورية، أصالة نصري، جمهورها في حفلها الغنائي الذي أحيته أمس الجمعة في جدة بصوتها فقط، وإنما بتصريحاتها أيضا.

وخلال الحفل، خاطبت أصالة الجمهور السعودي، قائلة لهم إنها تشبههم أكثر من أهلها.

وقالت: "لو سألوني من الذي أكثر شخص أشبهه في الحياة، فأقول أنني أشبهكم أكثر من أبي وأمي وأهلي".

وتابعت: "أنا منكم، أنا بحرنيية سعودية، وسورية من السعودية"، لتقابل بعاصفة من التصفيق.

@AssalaOfficial

كلام جميل من الجميلة اصاله

انا بحرينية من السعودية و سورية من السعودية.

الله يخلينا لبعض و يزيد محبتنا لك اكثر 💚💚 pic.twitter.com/Nie8iVfKbt — عبيد (@RM70_) March 9, 2019

وتأتي تصريحات أصالة السابقة، بعدما أكدت لبرنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي المصري، عمرو أديب، أنه "لدي ولاء غير عادي للملكة العربية السعودية، ويرجع تكوين شخصيتي إلى محبة السعوديين ودعمهم على كافة المستويات، بجانب حبي الشديد لمملكة البحرين التي أدين لها بالفضل الكبير".

وأثارت أصالة جدلا في الأيام الماضية، بسبب تصريحاتها بشأن رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية بشكل عاجل.

وقدمت أصالة في الحفل، باقة من أغانيها القديمة والحديثة، ومن ضمنها "سامحتك كتير" و"قد الحروف" و"عيونى آخر أمالي" و"ذاك الغبي" بالإضافة إلى "دويتو" مع الفنان عبادي الجوهر.

وأقيم الحفل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية "جدة"، ضمن الروزنامة الشتوية، التي أعدتها اللجنة الفنية في هيئة الثقافة.