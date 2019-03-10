بالفيديو... حفيدة أم كلثوم تأسر الملايين بصوتها "الذهبي" في "أرابز غوت تالنت"

نجحت الفنانة الشابة سناء نبيل، حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، في جذب الملايين بصوتها الذي حصل على "الباز الذهبي" في برنامج "Arabs Got Talent".

ونشرت قناة برنامج "أرابز غوت تالنت" على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو لفقرة سناء نبيل، والتي قدمت أغنية "افرح يا قلبي".

يشار إلى أن الفنانة الشابة شاركت من قبل في البرنامج الشهير "ذا فويز كيدز"، وتعتبر صاحبة موهبة مميزة وصوت قوي وتدرس بمعهد الموسيقى العربية وتلقت التدريب على يد المايسترو المصري المعروف سليم سحاب.

وقالت في لقاء لها بقناة "العربية" عام 2017، إن أم كلثوم كان لديها أخت تدعى سيدة وهي جدة والدتها، مشيرة إلى أن من اكتشف موهبتها في الغناء هو والدها حينما كان عمرها 9 سنوات وبدأت بالغناء في قصر الثقافة الخاص ببلدتها.

سناء نبيل، من مواليد مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وحفظت جميع أغاني "أم كلثوم" منذ الصغر، وتشدو بأغانيها في الحفلات التي تقام لها في مصر أو الدول العربية.

وحقق فيديو الأغنية أكثر من 4 ملايين مشاهدة، على موقع "يوتيوب".