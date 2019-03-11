مفاجأة... "واتسآب" يجعلها أسهل

يستهدف التحديث الجديد، الذي يحمل رقم "v2.19.30"، التسهيل من إضافة جهات الاتصال الجديدة، بعدما كان يتطلب الأمر حفظ أرقامهم على الهاتف أولا، ثم التحقق إذا كانوا على "واتسآب" أم لا قبل الاتصال بهم.
وأوضح "واتسآب" أن كل ما يجب فعله عند إضافة رقم جديد، هو الدخول على "واتسآب">"New Chat">"New Contact".
يذكر أن تطبيق "واتسآب" يعمل طوال الوقت على إضافة مزايا لتحسين تجربة مستخدميه، ومنها تفعيل لأصحاب "آيفون"، خيار مطالعة سجل الدردشات، وفتح قفل الشاشة، بواسطة بصمة الإصبع أو مسح الوجه، وذلك كإجراء أمني إضافي لخصوصيتهم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)