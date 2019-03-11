مفاجأة... "واتسآب" يجعلها أسهل

طرح تطبيق المراسلة الفوري، "واتسآب"، تحديثا جديدا على هواتف "آيفون" الذكية، يسهل كثيرا من إجراء كان يشتكي منه مستخدموه طوال الفترة الماضية.

يستهدف التحديث الجديد، الذي يحمل رقم "v2.19.30"، التسهيل من إضافة جهات الاتصال الجديدة، بعدما كان يتطلب الأمر حفظ أرقامهم على الهاتف أولا، ثم التحقق إذا كانوا على "واتسآب" أم لا قبل الاتصال بهم.

© AP Photo / Patrick Sison مفاجأة صادمة... "واتسآب" يحظر عدد من المستخدمين ويلغي سجل دردشاتهم

أما الآن، فيسمح التحديث الجديد لأصحاب "آيفون" بإدخال رقم الهاتف مباشرة على "واتسآب"، ومن ثم التحقق مما إذا كان صاحبه مشتركا على التطبيق أم لا، قبل حفظه على الهاتف.

وأوضح "واتسآب" أن كل ما يجب فعله عند إضافة رقم جديد، هو الدخول على "واتسآب">"New Chat">"New Contact".

يذكر أن تطبيق "واتسآب" يعمل طوال الوقت على إضافة مزايا لتحسين تجربة مستخدميه، ومنها تفعيل لأصحاب "آيفون"، خيار مطالعة سجل الدردشات، وفتح قفل الشاشة، بواسطة بصمة الإصبع أو مسح الوجه، وذلك كإجراء أمني إضافي لخصوصيتهم.