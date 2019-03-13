أشهر حساب إلكتروني لـ"غوغل" يتعرض لعطل فني

عانى الكثيرون من الذين يملكون حسابات بريدية على "غوغل" من مشاكل في التواصل، ليلة أمس، في عدد كبير من دول العالم.

المشاكل التقنية أدت لخروج الحساب البريدي "Gmail" لبعض الوقت عن الخدمة، بحسب ما نشرت صحيفة "theguardian" البريطانية.

© REUTERS / Hannah McKay "غوغل" يحتفل بـالذكرى الـ 30 للشبكة العنكبوتية العالمية

وقامت الشركة قد نشرت بيانا على صفحتها الخاصة جاء فيه: "إن الشركة تحقق بوجود مشاكل في الحساب البريدي "Gmail" وسوف نقدم المزيد من المعلومات قريبا".

وعادت "غوغل"، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، لتعلن حل هذه المشاكل.

يذكر بأنه يستخدم أكثر من مليار شخص حول العالم الحساب البريدي "Gmail"، وطلبت الشركة من جيع المستخدمين التحقق من بياناتهم.

وأردفت "غوغل" بأن المستخدمين سيعانون من مشاكل في الوصول لملفاتهم وإرفاقها في الرسائل البريدية، أثناء هذه المشكلة.