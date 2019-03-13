بالفيديو... بكاء خطيبة رونالدو وهي تتابع تألقه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جورجينا رودريغيز، خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد غلبتها دموعها وهي تتابع مباراة "الدون".

وأظهر المقطع رودريغيز جورجينا وهي تبكي خلال متابعتها لتألق "الدون" خلال مباراة اليوفي وأتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

Georgina Rodriguez cried in audience😭 Glad to be a family together! Appreciate the miracle made by Ronaldo with Juve spirit!! #FinoAllaFineForzaJuventus pic.twitter.com/LWA5JjVtF2 — 潘国祥 (@Guoxiang_Pan) March 12, 2019

​ وغلبت دموع الفرح جورجينا، بعد أن قدم رونالدو واحدة من أفضل مبارياته منذ انضمامه ليوفنتوس، بتسجيله 3 أهداف، قاد بها فريق "السيدة العجوز" للفوز على "الروخي بلانكوس" (3-0)، والتأهل إلى ربع نهائي "التشامبيونز ليغ".

وظهر نجل رونالدو، جونيور، الذي يلقب بـ"جيلالي" في شمال أفريقيا لأوجه التشابه الكبيرة بين ملامحه وملامح الأطفال في تلك المنطقة، وهو يقفز في المدرجات فرحا، عقب تسجيل والده الهدف الثالث.