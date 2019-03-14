يسرا: غوغل أخطأ في تاريخ ميلادي... وهذه حقيقته

وأضافت يسرا أنها من مواليد 1955 وليس 1951 كما هو مكتوب في غوغل.
View this post on Instagram
#يسرا انا عمري 64 وليس 68 #قوقل كاتب مواليدي غلط💕…. #احلام #اليسا #نانسي_عجرم #شيرين #اصالة #هيفاء_وهبي #روان_بن_حسين #مودل_روز #فوز_الفهد #نهى_نبيل #بلقيس #احلام_الشامسي #دنيا_بطمه #دنيا_بطمة #كاظم_الساهر #العراق #السعودية#البحرين #الامارات #الكويت #قطر #المغرب #الحزائر #تونس #خلود_امين #حلا_ترك #بيبي_عبدالمحسن #نهى_نبيل @yousrawyagroup
وتابعت يسرا صاحبة الـ64 عاما، أنها كانت تتمنى أن تعرف ما تعلمه الآن وهي أصغر من ذلك.
وأكدت يسرا أن أجمل ما في السن حين يكبر هو أن يكبر العقل نفسه.
وقالت إنها سعيدة بسنها وشكلها.
واحتفلت الفنانة المصرية بعيد ميلادها مؤخرا والذي يوافق العاشر من مارس/آذار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)