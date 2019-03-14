يسرا: غوغل أخطأ في تاريخ ميلادي... وهذه حقيقته

قالت الفنانة المصرية يسرا إن غوغل أخطأ في تاريخ ميلادها.

وأضافت يسرا أنها من مواليد 1955 وليس 1951 كما هو مكتوب في غوغل.

وتابعت يسرا صاحبة الـ64 عاما، أنها كانت تتمنى أن تعرف ما تعلمه الآن وهي أصغر من ذلك.

وأكدت يسرا أن أجمل ما في السن حين يكبر هو أن يكبر العقل نفسه.

وقالت إنها سعيدة بسنها وشكلها.

واحتفلت الفنانة المصرية بعيد ميلادها مؤخرا والذي يوافق العاشر من مارس/آذار.