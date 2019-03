بالفيديو... أغنية "3 دقات" المصرية بنكهة كورية

View this post on Instagram

오늘 정말 즐거운 아랍어 배우기 시간이었습니다! 비기닝 사랑해요! 아랍 비기닝분들 곧 봐요😁 السلام عليكم اليوم استمتعنا بدراسة اللغة العربية كثيرا!! إلى كل المعجبين العرب نحبكم كثيرا إلى اللقاء قريبا #비아이지 #boysingroove #arab #arabic #vlive

