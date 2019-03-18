بالفيديو... أغنية "3 دقات" المصرية بنكهة كورية

وفاجأت الفرقة الكورية "B.I.G" معجبيها الأسبوع الماضي، في 14 مارس/آذار الجاري، بأدائهم لأغنية "3 دقات"، وذلك في مقطع فيديو شاركته الفرقة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب".

وذكرت الفرقة عبر حسابها على "إنستغرام"، أن الفيديو يعد بداية إطلاق مشروع عالمي لها لأداء الأغاني من مختلف أنحاء العالم.

فرقه B.I.G عاملين cover لاغنيه 3 دقات،،

They're covering a famous Egyptian song and they're actually really good I'm surprised ngl,,



pic.twitter.com/HL2il4pA4P — salma,, (@STFUSTANBTS) March 15, 2019

يذكر أنه سبق لفرقة "B.I.G" أن أدت أغنية عربية أخرى قبل "3 دقات"، هي "لا بزاف" للفرقة العربية "The 5"، والتي حصدت على 2 مليون مشاهدة منذ نشرها في نهاية يناير/كانون الثاني 2019.

وأبدت الفرقة الكورية اهتمامهم بتعلم اللغة العربية، إذ نشرت في بداية يناير/كانون الثاني من هذا العام، صورا لأعضائها وهم يحملون أوراق كتبت عليهم أسمائهم باللغة العربية.

كما كتب أعضاء الفرقة لمتابعيهم: "السلام عليكم، استمتعنا اليوم بدراسة اللغة العربية كثيرا. إلى كل المعجبين العرب، نحبكم كثيرا".

وصدرت أغنية "3 دقات"، وهي من كلمات "أبو"، في عام 2017، خلال مهرجان الجونة السينمائي، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ليس فقط في مصر، بل في العالم العربي، لتحتل المركز الأول في المشاهدات على يوتيوب، حيث حققت 125 مليون مشاهدة، بجانب ملايين المشاهدات على الشبكات الاجتماعية، سواء "فيسبوك" أو "تويتر".