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11:29 19 مارس/ آذار 2019
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    المغتي الفلسطيني محمد عساف

    بينهم أول مطربة بوب سعودية... مشاهير فوربس أقل من 30 عاما

    © Facebook/ محمد عساف Mohammed Assaf
    منوعات
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    من السعودية والإمارات ومصر والأردن والسودان ولبنان وفلسطين صعد عدد من الشباب الناجحين إلى قائمة فوربس للأكثر تأثيرا تحت سن الثلاثين.

    30 شابا عربيا أفردت لهم مجلة "فوربس الشرق الأوسط" مساحة للاحتفاء بهم كمؤثرين في الشرق الأوسط، بعضهم لم يكمل العشرين عاما بعد وتقوم فوربس حسب موقعها الإلكتروني، بإرسال استبيان لمجموعة من المبتكرين والذين يقومون بترشيح أنفسهم للقائمة، ويمثل المدرجين بالقائمة 14 مجالا مختلفا من 15 دولة حول العالم"، وذلك لاختيار قائمة "The Middle East's Under 30"، والتي تضم لاعبين مثل نور الشربيني من مصر ومطربين مثل محمد عساف من فلسطين، وبلقيس من اليمن.

    لبناني يبحث عن علاج للسرطان

    شارك الطبيب اللبناني، جواد فارس، وهو مواليد عام 1991 في تأليف أكثر من مطبوعة علمية دولية، وهو أول طبيب يدخل قائمة فوربس الأوروبية للشباب الأكثر تأثيرا العام الماضي.

    ويتواجد جواد فارس في القائمة الحالية، وحسب موقع "هي" الإماراتي، فهو درس الطب بالجامعة الأمريكية ببيروت، وكان مولعا بالبحث العلمي طوال حياته.

    وفي 2018 بدأ العمل في ولاية شيكاغو الأمريكية بجامعة نورث وسترن، للعمل على أبحاث من أجل علاجات جديدة لسرطان الدماغ".

    ويقول جواد فارس:"كل شخص بالحياة خلق من أجل غاية معينة وعلينا أن نسعى جاهدين لأن نخدم المجتمع من خلال هذه الغاية، ومن هنا يأتي النجاح، وحاليا دراستي كلها تتركز حول إيجاد علاج جديد لسرطانات الدماغ المستعصية وأتمنى أن نحقق طفرة قريبا في هذا الأمر، فهذه مغامرة جديدة صعبة وشاقة وتتطلب جهد كبير".

    ذكاء اصطناعي ومساعدة في تعليم "القارة الأفريقية"

    20 عاما فقط، هي عمر ستيفانو فلاحة، والذي أسس شركة Fallound-Inc، وخاض منافسات كثيرة خاصة بالذكاء الاصطناعي، ويعتبر ستيفانو أن المهووسين بالتكنولوجيا هم فريق شركته، الذين يعملون لإخراج أفضل المنتجات للعملاء.

    فلاحة لبناني، لكنه يسافر إلى دول عديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا من أجل عملاء شركته، ويساعد في "تمكين غير القادرين للحصول على قدر من التعليم الذي يستحقونه" في القارة الأفريقية.

    أول مطربة بوب سعودية

    تعتبر بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية، هي من مواليد عام 2000، بمدينة جدة، وتعيش منذ 6 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبسمة العتيبي تقول إنها تسعى لحلمها وتحقيقه بكل جهد وبدون ملل.

    وأوضحت العتيبي أنها تختار أماكن حفلاتها بما يتناسب مع امرأة عربية سعودية، فلا تغني في الملاهي الليلية وتقتصر حفلاتها على المهرجانات والأماكن العامة.

    مصمم مجوهرات الملكة رانيا وميغان ماركل

    رالف مصري، شاب يصمم المجوهرات، لنساء شهيرات في العالم، على رأسهم الملكة رانيا، وزوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، وأخريات مثل جيجي حديد.

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    Festive. 🎅🏼🎄✨

    A post shared by RALPH MASRI (@ralphmasri) on Dec 17, 2018 at 6:44am PST

    ويعتبر رالف مصري، أن تواجده في قائمة المؤثرين تحت سن الثلاثين من قبل فوربس، أمرا يثبت صحة خطواته، وتحمله لكثير من الصعاب.

    وحسب "فوربس" فقائمة الأكثر تأثيرا تحت الثلاثين "تحوي مزيجا مختلفا من أبطال العالم ورواد الأعمال ورؤساء تنفيذيين ممن قادوا أعمالهم للنمو.  وترك هؤلاء الثلاثون بصمة راسخة لا يمكن أن تمحى في اقتصاد المنطقة، لاسيما أن ابتكاراتهم التكنولوجية ساهمت في إغلاق فجوة بالسوق، وخلق فرص لاقت إشادة عالمية. 

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