في أقل من 24 ساعة... "فيروس" محمد رمضان يحصد 2.5 مليون مشاهدة (فيديو)

تصدرت "فيروس"، الأغنية الجديدة التي طرحها النجم المصري محمد رمضان، قائمة الأكثر رواجا على موقع "يوتيوب" في أقل من 24 ساعة على طرحها.

وتمكنت أغنية "فيروس" الجديدة التي طرحها محمد رمضان من حصد نحو 2.5 مليون مشاهدة بعد مرور 15 ساعة فقط على طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

ويسعى محمد رمضان من أغنيته الجديدة، إلى تحقيق رواج ونجاح مثل الذي حققته أغنيته الأخيرة "مافيا"، التي تخطت الـ54 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

ويستعد محمد رمضان يوم الجمعة الموافق 29 مارس/آذار، لإحياء أول حفل غنائي خاص به، والذي يروج له تحت مسمى "أقوى حفلة في مصر".

ويشهد الحفل بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" عليه، على أول تعاون لع مع شركته "مزيكا" وشركة "ميديا سكوب"، التي تتولى تنظيم الحفل في يوم 29 مارس/آذار الجاري.

وسيقام أول حفل غنائي لمحمد رمضان في مركز المنارة في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

ويقوم كلا من محمد محسن جابر ونبيل السويسى بتحضيرات خاصة للحفل تحدث لأول مرة فى مصر من حيث التجهيزات والإخراج وحتى شكل الدعاية، لكي يكون الأضخم في الحفلات في مصر.

ودشن محمد رمضان هاشتاغ للحفل عبر صفحته الشخصية هو #أقوى_حفلة_فى_مصر، وذلك للترويج له.

ويأتي قرار محمد رمضان بإحياء أول حفل غنائي له، بعدما تخطت أغانيه المنفردة "أقوى كارت في مصر" و"نمبر وان" و"مافيا" و"الملك" حاجز الـ 250 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

كما يصور محمد رمضان حاليا، مسلسل سيعرض شهر رمضان المقبل، تحت اسم "زلزال" ويشاركه في البطولة، حلا شيحة وحسام داغر وماجد المصري ونسرين أمين وأحمد صيام.