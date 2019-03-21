"سبائك من اللحم المذهب"... أغلى وجبات الطاهي التركي نصرت (فيديو)

يواصل الطاهي التركي، نصرت غوكشيه، الملقب بـ"حبيب الملح" إثارة دهشة الجميع بعروضه التي يقدمها وبأطباقه التي تعتبر اللحوم جزءا أساسيا فيها.

أثار نصرت هذه المرة دهشة الكثيرين بثمن أغلى وجبة في مطعمه التي وصل ثمنها لنحو 1600 دولار.

الوجبة تكونت من قطعة لحم تم طلاءها بطبقة من الذهب عيار 24 قيراط، بحسب مانقل موقع "onedio" التركي، وقام بتناول قطعة منها "دي جي" خالد الشهير.

ونشر نصرت الفيديو على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، هذا ويرتبط الطاهي التركي مع خالد بعلاقة صداقة قوية ويظهر ذلك من خلال عدد من المقاطع المصورة الموجودة على صفحة الطاهي الشهير على "الإنستغرام".

يذكر بان العديد من مشاهير الرياضة والسياسة وأهل الفن سبق لهم تجربة مايحضره الطاهي الشهير والذي نال شهرة كبيرة بطريقة رشه للملح.