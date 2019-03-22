مفاجأة... ماذا قالت ابنتا رانيا يوسف عن مميزاتها كأم (فيديو)

فاجأت ابنتا الممثلة المصرية، رانيا يوسف، أثناء تصويرها لأحدث حلقات برنامجها "المزيد عن رانيا" بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وأثناء حديث رانيا يوسف في الحلقة، اقتحمت ابنتيها التصوير ليقدما لها هدايا بمناسبة عيد الأم، وقالت ابنتها الكبري ياسمين أو "جيسي" كما تطلق عليها، أنها لا تواظب على تقديم هدايا كبيرة لها في عيد الأم، وأنها تكتفي بوردة فقط في هذه المناسبة.

وعن مميزاتها كأم، قالت جيسي إن أكثر ما تحبه في والدتها هو طيبة قلبها، ولكنها ترفض أن تدخل مجال التمثيل مثلها، كما أنها تحرص دائما على التواصل مع والدتها هاتفيا للاطمئنان عليها أثناء تصوير أعمالها الفنية.

أما نانسي، الابنة الصغرى لرانيا يوسف، فأكدت أنها من عشاق التمثيل، وتتمنى أن تكون فنانة في المستقبل، كما أوضحت أن أكثر ما يغضبها من والدتها هو عدم ردها على اتصالها الهاتفي عندما تكون مشغولة بالتصوير.

وكانت رانيا يوسف قد طرحت الأسبوع الماضي الحلقة الثامنة من برنامجها "More about Rania"، الذي كشفت خلالها يومياتها داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم).

وقالت في الحلقة إنها تواظب على الذهاب إلى الجيم 5 مرات أسبوعيا، إذا لم يكن لديها عملا تقدمه، ولكن إذا كان لديها عمل تذهب إلى الجيم في أوقات قليله حسبما يتوافر لديها الوقت.

وأضافت أنها تذهب إلى الجيم بمفردها دون اصطحاب أحد من أصدقائها، وتقوم بوضع سماعات الأذن، لتستمع إلى الموسيقى خلال تأديتها للتمارين الرياضية، وتجعل هاتفها "صامت" لمنع إزعاجها عن التمرين.

وأشارت إلى أنها تقوم بتجميع عدد من الأغاني بمختلف الأصوات والاستماع إليها داخل الجيم أثناء تأديتها للتمارين الرياضية، كما أوضحت أنها تشعر بالذهاب للجيم في فصل الشتاء، نتيجة لزيادة وزنها في هذا الفصل، وأنها عندما تسافر خارج مصر، تقوم بتعويض رياضة الجيم بصعود السلالم والاستغناء عن "الأسانسير"، وتقوم برياضه المشي بشكل كبير.

واختتمت حديثها قائلة: "مشوار الجيم أحلى مشوار أقوم به طول اليوم، ربنا يديمها نعمة ويكفينا شر العين والناس والحسد، ومشوار الجيم ده أهم مشوار في الحياة، هو ده اللي بيظبط الجسم والنوم والأكل".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.