أول تعليق من أحمد الفيشاوي على انفصاله عن زوجته

ونفى الفيشاوي، طلاقه من زوجته، في أول تعليق منه على ما أثير، وقال إن كل الأنباء المتداولة عن تطليقه لزوجته غير صحيحة تماما، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

© Sputnik . Abdalla Mohamed أحمد الفيشاوي يتدخل سريعا لإنقاذ فستان زوجته أمام الآلاف (فيديو)

وفي ذات السياق، قال أحمد الفيشاوي إن "كل ما تردد عن طلاقي أنا وندى غير صحيح بالمرة، غير معقول أن يخرج البعض في يوم وليلة ويطلقون هذه الإشاعة السخيفة"، بحسب موقع " إرم نيوز ".

وأضاف: "من الوارد أن يحدث خلاف أو غضب بين الرجل وزوجته، وقد يتطور الأمر في لحظة الغضب لحذف بعضهما بعضًا أو ما شابه ذلك".

وتابع: "أرجو ألا تخرج هذه الإشاعات عني وعن زوجتي مجددا، وأن تتحرى المواقع والصحف الدقة فيما تنقله من أخبار عن حياتي الشخصية".

طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته

ادى أخرة القبلات ع السجادة الحمرا pic.twitter.com/Db3incFhDk — نسرين (@nasreen485) March 31, 2019

وكانت ندى الكامل، زوجة أحمد الفيشاوي، أعلنت صباح اليوم الأحد، عن خبر صادم لكل معجبيه، وهو انفصالها عنه، بعد أشهر من زواجهما.

وأكدت ندى الكامل، زوجة أحمد الفيشاوي، طلاقها منه، عبر منشور على حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن هذه هي الزيجة السادسة لأحمد الفيشاوي.