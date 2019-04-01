رانيا يوسف أول ممثلة عربية تشارك في "لعبة العروش"

فاجأت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانها المشاركة في المسلسل العالمي الحاصد للعديد من الجوائز "Game of Thrones" (لعبة العروش).

وشاركت رانيا يوسف صورة لها على ملصق المسلسل، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وأشارت إلى أنها تجسد في أحداثه دور "ملكة الليل"، معربة عن سعادتها باختيارها كأول ممثلة عربية في العمل.

ولكن يأتي إعلان رانيا يوسف تزامنا مع "كذبة أبريل"، وهي مناسبة توافق الأول من شهر نيسان/ أبريل من كل عام يقوم فيها الأشخاص بخداع بعضهم البعض.

وأعلنت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية في 5 آذار/ مارس، أن الحلقة الأولى من الموسم الثامن من مسلسل "لعبة العروش" ستعرض في 14 أبريل/ نيسان المقبل، بحسب الإعلان الترويجي "تريلر" الذي نشر على موقع "يوتيوب" وحصد ما يقرب من مليوني مشاهدة بعد أقل من 6 ساعات على نشره.

الجدير بالذكر أن مسلسل "صراع العروش" بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمي الدرامية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه، وترشح وحصل على العديد من الجوائز. ويتم عرض السلسلة على القناة التلفزيونية هوم بوكس أوفيس Home Box Office المعروفة بـ "إتش بي أو".