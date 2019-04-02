انفجار هاتف "آيفون" كاد يصيب مراهقا بالعمى (صور)

كاد مراهق أسترالي أن يفقد بصره، بسبب خلل في هاتف "آيفون"، تسبب بانفجاره، في وجهه.

ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الاثنين 1 أبريل/ نيسان، مشيرة إلى أن المراهق الأسترالي، الذي يدعى جاي واتسون، نجا من كارثة فقد البصر بمعجزة.

Teenage boy miraculously maintains his eyesight after an iPhone battery explodes in his face – leaving him with scars on his chest https://t.co/6sTA9mRJkk — #aupol news (@AupolNews) April 1, 2019

وقالت "انفجرت بطارية هاتف (آيفون 6) في وجهه، لكنه لم يفقد بصره، واقتصر الأمر على تعرضه لإصابات في منطقة الصدر".

ولفتت الصحيفة إلى قول والدة المراهق أنها سمعت صرخاته، وطلب الإسعاف على الفور، حيث أخبره الأطباء أنه كان محظوظا لأن الحمض الموجود في بطارية الهاتف لم يصل إلى عينيه.