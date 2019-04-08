تركي آل الشيخ يكشف عن أغنية عمرو دياب الجديدة

كشف رئيس هيئة الترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ النقاب عن أغنية عمرو دياب الجديد والتى من المقرر أن يتم طرحها، اليوم الاثنين، وهى بعنوان "مقدرش على النسيان".

ونشر تركي آل الشيخ صورتين على حسابه الرسمي بـ "فيسبوك"، واحدة لعمرو دياب وعليها اسم الأغنية والأخرى أثناء التحضير للأغنية في وجود الملحن المصري الشهير عمرو مصطفى، معلقا بكلمة "أخيرا".

ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة النجمين العالميين (جيمس آرثر ومهمون أورهان)، يوم الجمعة 19 أبريل الجاري.

يذكر أن جيمس آرثر مغني بريطاني الجنسية، ونجم برنامج (إكس فاكتور) عام 2012 بنسخته الإنجليزية، بينما مهمون أورهان مغني تركي له شعبية واسعة في تركيا.

وأعلن عمرو دياب قبل أيام من خلال حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام، عن استعداده لإحياء حفل غنائي ثالث في السعودية، في مدينة جدة بالمملكة، يوم 12 أبريل المقبل.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفله الأول في السعودية في ديسمبر 2018، وأحيا حفلا ثانيا بالمملكة في مدينة الدمام يوم 22 مارس/آذار الماضي.