تحطيم أسطورة "الأسبرين"... 3 حلول سحرية بديلة

حطمت دراسة أمريكية جديدة "أسطورة الأسبرين" من أنه عقار وقائي جيد من السكتات القلبية والدماغية وأنه يخفف من آلام الصداع المزمنة.

ونشرت مجلة "بي بي إس" الأمريكية تقريرا نشرته جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب، حول نسف أسطورة الأسبرين، من خلال دراسة تم الكشف عن نتائجها في مارس/آذار 2019.

© Fotolia / Ruslan Gilmanshin علماء يتحدثون عن الخطر الرئيسي لتناول الأسبرين

وقالت المجلة الأمريكية إن ملايين المرضى يتناولون الأسبرين يوميا، من أجل وقايتهم من السكتات القلبية والدماغية، ولكن آخر الدراسات كشفت أن تناول الأسبرين يوميا لا يشكل أي فائدة لمتناوليه.

وأشارت الدراسة إلى أن الأسبرين أو "حمض الأستيل" أو الساليسيليك"، هي ليست إلا رعاية طبية منخفضة القيمة، ولا تشكل أي فائدة للمرضى.

بل كشفت الدراسة أن الإفراط في تناول الأسبرين، يعرض متناوليه إلى مخاطر أعلى من الإصابة بالنزيف، بسبب مساهمته في سيولة الدم

Daily low-dose aspirin may cause more harm than good in many healthy people, say new guidelines that advise people how to stay heart-healthy. https://t.co/8tMHewHSgF pic.twitter.com/S5Go3wyHkA — American Heart Assoc (@American_Heart) March 18, 2019

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ورصد التقرير ما وصفه بـ"الحلول السحرية الثلاثة"، التي يمكن أن تكون بديلة مثالية عن الأسبرين.

وجاءت تلك الحلول على النحو التالي:

1- ممارسة الرياضة

2- الانتظام واتباع نظام غذائي صحي

3- تجنب التدخين.