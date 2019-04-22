بالفيديو... الشرطة تعيد فأرا تائها إلى صاحبه

أثار مقطع فيديو لجمع شمل رجل بصديقه الفأر على مواقع التواصل الاجتماعي أعجاب الملايين في جميع أنحاء العالم.

نشرت شرطة نيو ساوث ويلز في أستراليا، مقطع فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك" لرجال شرطة يعيدون فأرا بعدما ضاع من صاحبه.

وعلقوا على المنشور بأن الرجل المتشرد فقد حيوانه الأليف أثناء استخدام الحمام، حيث اعتقدت امرأة تمر بالقرب من المنطقة أن الفأر تم التخلي عنه وأخذته إلى منزلها لرعايته.

وطلبت الشرطة من متابعيها على "فيسبوك" تتبع الفأر ومساعدتهم في إعادته إلى صاحبه.

وفي الفيديو، ظهر الضباط وهم يعيدون الفأر إلى الرجل، في موقف مؤثر نال إعجاب الملايين.