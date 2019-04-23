الأمير وليام وزوجته كيت ينشران صورا للأمير لويس لاحتفال بعيد ميلاده الأول

نشر الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت، ثلاث صور جديدة لابنهما الأصغر الأمير لويس احتفالا، بعيد ميلاده الأول الذي يوافق، اليوم الثلاثاء.

وتُظهر صورتا لويس في إحدى الغابات وقد التصقت النباتات بسترته الحمراء، بينما يظهر في صورة ثالثة وهو يرتدي سترة زرقاء مطبوع عليها صورة لكلب.

وقال قصر كينزجتون، إن كيت التقطت الصور هذا الشهر في منزل الأسرة في نورفوك بشرق إنجلترا.

Prince William and his wife Kate have released new photographs of their youngest son, Prince Louis, to mark his first birthday on Tuesday. More photos of the royal siblings over the years: https://t.co/qp99v2KKzm pic.twitter.com/FcxQm5HGax — Reuters Pictures (@reuterspictures) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

ولويس هو الخامس في الترتيب إلى العرش والأخ الأصغر للأمير جورج (أربعة أعوام)، والأميرة شارلوت (ثلاثة أعوام).