قبل الموعد الرسمي بثلاثة أيام..."سامسونغ" تؤجل إطلاق هاتفها الفريد من نوعه

قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، إن شركة "سامسونغ" للإلكترونيات تسحب جميع عينات الهاتف "جالكسي فولد" التي وزعتها على مراجعين لتجربتها بعد أن أرهقت الشركة صفعة تلقتها سمعتها بتأجيل موعد إطلاق أول هواتفها القابلة للطي.

بدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف، في 26 أبريل/ نيسان، بالولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قبل مراسلي صفحات التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد يوم واحد فقط من استخدام العينات.

© AP Photo / Eric Risberg فضيحة قبل البيع... هاتف "سامسونغ" القابل للطي يتوقف عن العمل (فيديو+صور)

لكن الانتكاسة التي يتعرض لها الهاتف الجديد البالغ سعره 1980 دولارا أتفه من أن تقارن بأزمة انفجار بطاريات الهاتف "غالاكسي نوت 7 "عام 2016 التي دفعت الشركة إلى التراجع عن إطلاق هذا النوع.

وقال محللون ومستثمرون إن من المرجح أن تمثل مبيعات "جالكسي فولد" هذا العام أقل من نصف في المئة من إجمالي مبيعات "سامسونغ" السنوية، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقالت شركة "سامسونغ"، أمس الاثنين، إنها سترجئ طرح "غالاكسي فولد" لمدة لم تحددها لحين تحري تقارير العيب.

يأتي الإعلان بعد أيام من حديث بعض المراجعين عن مشكلات رصدوها في العينات التي يختبرونها.

ورفض ممثل عن الشركة التعليق اليوم الثلاثاء.

وتخطط "سامسونغ" لبيع مليون جهاز "غالاكسي فولد" هذا العام أي ما يعادل أقل من نصف في المئة من 291.3 مليون جهاز هاتف ذكي باعتها الشركة عام 2018.