سر وراء نشر لقطات من أول حادث إرهابي في الحرم المكي (فيديو)

واللقطات من أحدث الجزء الثاني من مسلسل "العاصوف"، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان، والذي أثار جدلا واسعا بين المشاهدين في العام الماضي.
ويحمل إعلان المسلسل عنوان "القصة الكاملة".
القصة الكاملة pic.twitter.com/9XkFuVL3pd— ناصر القصبي (@algassabinasser) April 27, 2019
وفي عام 1979، استولى أكثر من 200 مسلح على الحرم المكي، تحت قيادة محمد القحطاني، تلميذ الشيخ عبد العزيز بن باز، مفتي السعودية في التسعينيات، وجهيمان العتيبي، الموظف السابق بالحرس الوطني السعودي، وأعلنا عبر مكبرات الصوت في المسجد الإنقلاب على النظام السعودي.
واستصدرت وزارة الدخلية السعودية وقتها فتوى من رجال الدين في السعودية بجواز اقتحام المسجد، وبالفعل نفذت قوات الأمن السعودية عملية اقتحام وسيطرت على الوضع لكنها أسفرت عن مقتل العديد من المحاصرين بالمسجد.
ومن بين الذين قتلوا في عملية الاقتحام كان محمد بن عبدالله العتيبي، نفسه، وألقت قوات الأمن القبض على محمد القحطاني، ومعه العشرات من المسلحين وحكم عليه جميعا بالإعدام ونفذ الحكم في الميادين العامة.
يذكر أن الموسم الأول لمسلسل "العاصوف"، قوبل بموجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه العديدين له اتهامات أخلاقية، وأنه يطعن المجتمع السعودي بقصص لا تعكس صورته الحقيقية، وتدور أحداثه في سبعينيات القرن الماضي.
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