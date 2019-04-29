"صراع العروش"... قائمة قتلى معركة "وينترفيل" الكبرى

تحذير: السطور التالية ستحوي حرقا لبعض أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الأخير من مسلسل "صراع العروش".

يبدو أن الحلقتين الماضيتين، كانتا مجرد استعدادا للأحداث الملحمية، التي شهدتها الحلقة الثالثة من الجزء الأخير من مسلسل "صراع العروش"، وفقا لما نشرته مجلة "التايم" الأمريكية

وتبدأ في تلك الحلقة، المعركة المرتقبة بين جيش الموتى بقيادة ملك الليل، وجيش الأحياء الذين يحمون وينترفيل.

ولكن شعر الكثير من مشاهدي وعشاق "صراع العروش" بالصدمة، من القدر الكبير من الأبطال الذين قتلوا في تلك المعركة، التي جاءت ظلامية بصورة كبيرة وحزينة لعدد كبير منهم.

وجاءت قائمة القتلى، على النحو التالي:

— كونو:

محارب الدوثراكي المتميز والقائد في جيش دينيرس تراغيريان، والذي سار معها في رحلة الشمال الشهيرة، والذي قتل جيشه بالكامل تقريبا في بداية المعركة.

— إد توليت، المعروف أيضا باسم دولوروس:

عضو "حراس الليل" الشهير والصديق المقرب لجون سنو في "بلاك كاسيل"، وقتل أثناء إنقاذه صديقهما سام تارلي من هجوم الوايت ووكرز.

- ليانا مورمونت:

كسر مقتل ليانا مورمونت قلوب الكثير من عشاق "صراع العروش"، تلك الفتاة القوية التي كانت رئيسة بيت "مورمونت أوف بير آيلاند"، وما أنتزع دموع الكثيرين هو طريقة الموت البطولية التي قتلت بها ليانا مورمونت.

ماتت ليانا وهي تحارب أحد العمالقة ضمن جيش الموتى، وقبل أن يسحق العملاق عظامها، كانت ليانا تطعنه في عينه وتقتله بسيف من صخور التنين.

If Beric Dondarrion dies on Sunday we riot pic.twitter.com/b1aSjTeJ38 — Adam P (@Parny_96) April 25, 2019

- بيريك دوندارون:

أنقذ بيريك دوندارون وكلب الصيد "ذا هاوند"، آريا ستارك من مجموعة كبيرة من جيش الموتى، لكن في عملية الإنقاذ تعرض بيريك لعدة طعنات، ولكن لم تنجح عملية إعادته للحياة مرة أخرى، بعدما كان قد سبق وأعاده كاهن النور إلى الحياة 5 مرات بعد مقتله.

The last word Theon heard before the battle was "Home".

The last thing Bran told him before his death was "Thank you".

I loved him, I hated him, I forgave him and now I cry for him.

Ladies and gentlemen, stand up for Theon Greyjoy.#GameofThrones pic.twitter.com/N6mBHCjqGP — Nari 🌈🌹🗝️ | GOT Spoilers❗ (@Drammarita) April 29, 2019

- ثيون غريغوري:

كان ثيون يقف في خط الدفاع الأخير عن بران ستارك، وفي الوقت الذي كان بران يقول له: "ثيون، أنت رجل صالح، شكرا لك"، كان ملك الليل يطعن ثيون ويقتله.

The only thing I learnt about the Night King was that he could smirk#GameofThrones pic.twitter.com/fcfUVYu5dX — Spongebob Squarepants (@cypher_kel) April 29, 2019

- ملك الليل:

في الوقت الذي كان ملك الليل يستعد فيه لقتل بران ستارك، بعدما قتل ثيون خط الحماية الأخير له، ظهرت آريا ستارك من خلفه وجزت عنقه بخنجرها وطعنته باليد الأخرى لينفجر وجيشه بالكامل.

a huge thank you to ian glenn for his performance of ser jorah mormont, from #GameOfThrones season 1 episode 1, to game of thrones season 8 episode 3, thank you. pic.twitter.com/cAC2tcJ9QW — ben (@starkrings) April 29, 2019

- جوراه مورمونت:

كان يقاتل جوراه مورمونت، يقاتل جنبا إلى جنب مع صديقته دينيريس، لكنه مات وهو يدافع عنها أمام جيش الموتى.

- ميليساندر:

كاهنة إله النار، وصلت إلى وينترفيل قبل بدء المعركة، وأبلغت دافوس أنها ستموت قبل الصباح، ومع انتهاء المعركة، قررت خلع القلادة التي كانت تحافظ على شبابها وحياتها، وتحولت إلى جثة بينما كانت تمشي على الثلج.