شاهد مقاطع مروعة... عاصفة تبتلع مدينة بأكملها (فيديو)

وأشارت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إلى أن عاصفة رملية كبرى، ضربت مدينة صينية، وصل ارتفاعها لأكثر من 100 متر تقريبا، دفنت المدينة بأكملها تحت الرمال.

وأشارت إلى أن العاصفة الرملية، ابتلعت مدينة يو باراغ رايت بانر في منغوليا الداخلية شمالي الصين، ودمرت أعمدة الإنارة والإشارات المرورية، وأغرقت المدينة بالكامل بالرمال في ثوان معدودة.

Huge sandstorm hits Chinese city of Zhangye 😲



[Tap to expand] https://t.co/BqQNRziO6u pic.twitter.com/NFyKgY9kkV — BBC News (World) (@BBCWorld) November 26, 2018

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وقالت الصحيفة إن مدى الرؤية في المدينة وصل لأقل من 100 متر في ثوان، وطول فترة مرور العاصفة.

وتعد تلك العاصفة الرملية، هي الثانية التي تضرب المدينة في أسبوع واحد، مع صدور تحذيرات صينية عديدة من أن تلك العواصف والجو الجاف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرائق متفرقة.

"This is normal?" Video captures sandstorm sweeping though the Iranian city of Yazd. https://t.co/ALjARS1eJn pic.twitter.com/S5DNy2ziKF — ABC News (@ABC) April 17, 2018

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وطالبت السلطات سائقي السيارات بأحجامها المختلفة إلى خفضت سرعاتهم والقيادة بسلامة وأمن، خصوصا بعد انهيار أعمدة الإنارة وإشارات المرور.

وقال شرطي مرور كان يحاول ضبط السير في المدينة إنه كان يشاهد كيف تؤثر الرياح الشديدة على السيارات المارة والمتوقفة، فيما قال آخر إنه شعر بأن الغبار والرمال دخلت بكميات كبيرة إلى فمه.

A sandstorm swept across Golmud in NW China at dusk Wednesday, enveloping the whole city in just a few minutes pic.twitter.com/ePB3Mxbr6K — China Xinhua News (@XHNews) July 27, 2018

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وأوضح خبراء في الأرصاد الجوية أن الغبار يندفع قادما من صحراء غوبي التي تتمدد بفعل التصحر في المنطقة وندرة الأمطار.