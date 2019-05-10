بالفيديو... إجابة غير متوقعة من أحمد سعد عند تخييره بين سمية الخشاب أو ريم البارودي

تلقى المطرب والملحن المصري، أحمد سعد، سؤالا محرجا في أحد البرامج التلفزيونية، اليوم الجمعة، والذي يتعلق باختياره العودة لواحدة من زوجتيه السابقتين، الفنانتان، ريم البارودي أو سمية الخشاب.

ولكن صدر من "سعد" في المقابل إجابة غير متوقعة، على سؤال الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، في برنامج "شيخ الحارة"، وهي أنه يفضل العودة للعزوبية من جديد، لا أن يعود إلى أي من طليقتيه.

وعندما عرضت بسمة وهبة صورة سمية الخشاب أمام أحمد سعد في البرنامج، أهدى لها أغنية خاصة هي، جاء فيها: "خليني ذكرى جميلة عندك وإوعى تنسى زمان"، لتبادره "وهبة" بأنها تشعر بأنها سيتصالحان في المستقبل.

وجاء تصريحات أحمد سعد السابقة، في الجزء الثاني من حواره مع برنامج "شيخ الحارة"، والذي تحدث فيه وللمرة الأولى عن تفاصيل انفصاله عن زوجته سمية الخشاب في شهر مارس/آذار.

وكان أحمد سعد صرح في الجزء الأول من حواره مع برنامج "شيخ الحارة"، أمس الخميس، أن زوجته السابقة سمية الخشاب استولت على شقته، بعدما وثق فيها وكتب ملكيتها باسمها.

كما كشف أحمد سعد في الجزء الأول من البرنامج، أنه قام بتطليق سمية الخشاب "غيابيا".

وأعلن أحمد سعد، انفصاله عن الممثلة المصرية سمية الخشاب، في أواخر شهر مارس/آذار، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.