ريا أبي راشد وموقف مرعب يحدث لأول مرة في رامز في الشلال (فيديو)

شهدت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد موقفا مرعبا أثناء استضافتها ببرنامج "رامز في الشلال"، خلال حلقة اليوم، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة MBC مصر في رمضان 2019، والذي يستضيف خلاله عدد من نجوم الفن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم.

ووقعت المذيعة ريا أبي راشد، كأول ضحية للمقلب الجديد الذى أعده برنامج "رامز في الشلال"، في ثامن حلقاته اليوم الاثنين.

والمقلب الجديد عبارة عن وضع ضيف الحلقة للانزلاق عبر "واير" يعبر الشلال الصغير الذى يستخدم في المقلب الأساسي لإيهام الضيوف بالغرق، وفي منتصف الطريق يتم تعطيل الأدوات المساعدة مع الواير (سلك)، بما يوهم الضيف أنه سيسقط.

كما سيطرت حالة من الرعب الشديد، على الإعلامية ريا أبي راشد، عقب سقوطها في المياه، في برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وظلت رايا أبي راشد تصرخ مستنجدة بفريق عمل البرنامج لإنقاذها وسحبها إلى القارب، لكنها ظلت تصرخ بعد أن قامت المياه بجرفها وسحبتها باتجاه الشلال.

إلا أن ذلك لم يشفع لها حيث ظهرت لها غوريلا رامز مما جعلها تنهار وتستسلم من الخوف والفزع.

يذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر غوريلا مُفترسة من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.