"رامز في الشلال" يحقق اكتساح قبل نهاية أول أسبوع من رمضان

كشفت شبكة "إم بي سي" الإعلامية السعودية، اليوم الأحد، عن مفاجأة متعلقة ببرنامج المقالب "رامز في الشلال"، المعروض على شاشتها خلال شهر رمضان.

وذكرت "إم بي سي" في بيان لها، أن البرنامج تصدر جميع الأعمال التي تقدمها الشبكة عبر قنواتها، واستطاع أن يحقق أعلى الارقام قبل نهاية أول أسبوع من شهر رمضان، بحسب تقارير محلية.

وجاء في البيان: "استطاع برنامج "رامز في الشلال" أن يتصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر كل وسائط المشاهدة، إذ وصل متابعيه خلال الأيام السته الأولى من شهر رمضان عبر "فيسبوك" إلى 8.5 مليون مشاهدة، وعبر "يوتيوب" إلى 5.9 مليون مشاهدة".

ويعرض برنامج المقالب "رامز في الشلال" خلال شهر رمضان عبر فضائيتي "إم بي سي مصر" و"إم بي سي 1"، عقب أذان المغرب.

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.

واستضاف رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال" حتى أمس السبت، المطرب المصري مصطفى حجاج، ونجم نادي الزمالك المصري لكرة القدم، فرجاني ساسي، والممثلة المصرية، شيماء سيف، واللاعب المصري المعتزل، رضا عبد العال، والمطرب اللبناني، وائل جسار، والفنانة المصرية، فيفي عبده.