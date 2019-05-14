بعد خمسة أعوام غيابا... باسم يوسف يعود إلى الشاشة (فيديو)

عاد الإعلامي المصري باسم يوسف، إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب، ليظهر في برنامج بعنوان "في بيتنا نباتي" يتناول النظام الغذائي النباتي بكل جوانبه.

ويعرض برنامج "في بيتنا نباتي" بالموسم الرمضاني الجاري على قناة "PlantBtv" على يوتيوب، ويهدف إلى الانتقال لنظام غذائي صحي وتغيير نظام الأكل بالكامل ليصبح نباتيا خالصا.

كما يهدف البرنامج إلى التعريف بمساوئ الأطعمة من المشتقات الحيوانية أو الأطعمة المعلبة، ويساعد النظام الغذائي النباتي بشكل كبير، وفقا لـ باسم يوسف، على التخلص من الكثير من الأمراض المزمنة والسمنة وتحسين لياقة الجسم البدنية.

وتحمل كل حلقة عنوانا فرعيا يدل على موضوعها كالحلقة الأولى "في بيتنا نباتي" للتعريف بالنظام الغذائي النباتي بالمجمل والحلقة الثانية التي تحمل عنوان "ريجيم ع الموضة" والحلقة الثالثة، التي تحمل عنوانا جانبيا "قلبي وشراييني وليلة دخلتي" وغيرها.