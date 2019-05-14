5 معارك الأكثر إثارة في "صراع العروش"

وحصل الهجوم على رويال هاربور في الحلقة الخامسة والقبل الأخيرة من الموسم الثامن على المرتبة الأولى، حيث أحرقت دينيرس تارغاريان في حالة من الغضب المدينة بأكملها، ودمر جنودها الجميع في طريقهم بما فيهم النساء والأطفال.

وكان هذا قرار جريء من مخرج المسلسل ميغيل سابوتشنيك، حيث صور التفاصيل المروعة للمعركة.

Emilia Clarke talks about the moment before Daenerys destroys Kings Landing #GameofThrones pic.twitter.com/YpTrrqNkUF — Game of Thrones Facts (@thronesfacts) May 14, 2019

واتخذت معركة النغلين في الحلقة التاسعة من الموسم السادس المركز الثاني، ووصف بعد النقاد الحلقة بأنها "تحفة"، كما وصفوا الصراع بين قوات رامزي بولتون وجون سنو بالرهيبة، فتتكدس جثث الموتى فوق بعضها البعض.

وفي المرتبة الثالثة، معركة بين الهمجيين وحرس الجدار الليلي والموتى وفي الحلقة الثامنة من الموسم السادس، ودمر ملك الليل قرية الصيادين وأحياهم مرة أخرى رافعا يديه ليصبحوا جنوده.

ودخلت معركة بلاك ووتر (الحلقة التاسعة من الموسم الثاني) ومعركة وينترفيل (الحلقة الثالثة من الموسم الثامن) في قائمة الخمس الأوائل.

هذا ويترقب كل جمهور المسلسل الخيالي "Game of Thrones" أو "صراع العروش" مصير من تبقى من أبطاله، وذلك في حلقته الأخيرة المذاعة يوم الأحد المقبل.