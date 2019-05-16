3 طرق مدهشة لاستعادة هاتفك المفقود

يعد فقد الهاتف أحد الهواجس، التي تراود بعض الأشخاص، الذين لا يعلمون أن هناك طرقا مدهشة، يمكن استخدامها لاستعادته.

وفي كثير من الأحيان يكون البحث بالطريقة التقليدية عن هاتفك المحمول المفقود غير مفيد، بينما توجد طرق مدهشة أبرزها استخدام ميزة موجودة في جميع الهواتف الذكية، سواء من آيفون أو أندرويد، تعتمد على نظام مثبت عليها يخبرنا بمكانه، بحسب موقع "سرايا" الأردني.

© AP Photo / Julie Jacobson تقارير صادمة عن 6 إصدارات من هواتف "آيفون"

وستكون هذه الطريقة فعالة إذا تمكنت من أن تضبط الهاتف بشكل صحيح عند شرائه، لكن إذا لم تنشط خيارات "البحث عن جهازي" في أجهزة أندرويد أو خيار "البحث عن الآيفون الخاص بي" في حساباتك على غوغل أو آبل، فإنك ستواجه صعوبة في العثور عليه.

ويمكن لمن فقد هاتفه أن يستخدم حساب غوغل الخاص به وتنزيل تطبيق خاص بالبحث عن الجهاز المفقود على هاتف آخر، وبمجرد الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك من خلال التطبيق، تقوم بتحديد الجهاز الذي فقدته، حيث يتلقى الجهاز المفقود إشعارا وبذلك ستتمكن من التحقق من موقعه على الخريطة.

وعند معرفة موقع الهاتف، يتيح لك غوغل 3 اختيارات للعثور على هاتفك:

1- جعل الهاتف يرن لمدة خمس دقائق وبحد أقصى لحجم الصوت، حتى لو كان الهاتف مضبوطا على الوضع الصامت أو الاهتزاز، وذلك حتى تتمكن من اتباع الصوت للعثور عليه.

© REUTERS / Peter Nicholls الوصايا الأربع حتى لا تقع في "المحظور" عند شرائك هاتف "آيفون" جديد

2- إذا لم يكن هاتفك يحتوي على رقم التعريف الشخصي وكلمات المرور، فإنه بإمكانك تكوين واحد جديد عن بعد، ولمساعدتك على استعادة هاتفك المحمول ، يمكنك إضافة رسالة أو رقم هاتف على شاشة القفل لتسهيل عملية الاتصال بك إذا وقع الهاتف بحوزة شخص أمين.

3- يتيح لك الخيار الثالث حذف محتويات جهازك عن بعد، باعتباره حل نهائي لا رجعة فيه، وبمجرد تنفيذه سيجعل الخيارات الأخرى على غرار جعله يرن أو خيار "البحث عن هاتفي" متاحة.

وإذا كان هاتفك "آيفون"، فإن الخطوات التي يجب اتباعها متشابهة تماما، وإذا كان لديك جهاز آبل أخر فستكون العملية أكثر سهولة، ويجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب "آي كلاود" الخاص بك، وإذا كان جهاز الآيفون الخاص بك قريبا، بإمكانك جعله يصدر صوتا لمساعدتك على تحديد موقعه، وأما إذا لم تتمكن من العثور عليه، فيمكنك تنشيط "الوضع المفقود".

وعند استخدام هذا الوضع يمكنك قفل الجهاز عبر رمز حماية، وعرض رسالة مخصصة على شاشة القفل لجهاز الآيفون الذي أضعته.