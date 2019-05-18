11 مليون أمريكي يحصلون على إجازة من العمل في وقت واحد لهذا السبب

نشرت شركة أبحاث "هاريس" ومركز "وورك فورس" نتائج مسح بين أن 10.7 مليون أمريكي حصلوا على إجازة من عمل لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل "صراع العروش".

وأجرى الباحثون الأمريكيون استطلاعا وجدوا خلاله، أن حوالي ثلث (34٪) العاملين البالغين سيشاهدون الحلقة الأخيرة من صراع العروش ، لهذا السبب، سيكون أكثر من 27 مليون شخص يوم الاثنين، 20 مايو/ أيار، أقل إنتاجية من المعتاد، أو لن يأتوا إلى العمل على الإطلاق، وحسب البيانات لن يأتي 10.7 مليون شخص للعمل بسبب "صراع العروش"، وحوالي ثلاثة ملايين آخرين متأكدين من أنهم سيتأخرون.

ثم اعترف 20.4 مليون أمريكي أن المسلسل أثر بشكل سلبي على إنتاجيتهم، حيث أخذ 4.4 مليون منهم إجازة عمل لعدة أيام بهدف مشاهدة أحداث مسلسل "صراع العروش" مرة أخرى أو مشاهدة الجزء الذي لم يشاهده سابقا، ثم قضى حوالي 35.8 مليون شخص بالمتوسط ساعة واحدة من وقت العمل لمناقشة المسلسل مع الزملاء أو القراءة عنه على الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك اكتشف الباحثون أن 28 في المئة من المستطلعين يريدون أن يكون جون سنو مديرا لهم و12 في المئة يفضلون تيريون لانيستر وتسعة في المئة يحبذون دينيريس تارغارين.

ومع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الأمريكي الشهير، وقع مئات الآلاف من المشاهدين الذين لا يرضيهم سير الأحداث على عريضة تطالب بإعادة إنتاج الموسم الأخير من المسلسل.