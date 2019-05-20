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13:42 20 مايو/ أيار 2019
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    الممثلة البريطانية إيميليا كلارك – في المركز التاسع في قائمة النساء الأكثر إثارة في العالم.

    رسالة مؤثرة من "أم التنانين" في ختام "صراع العروش"

    © AP Photo / Matt Sayles/Invision
    منوعات
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    وجهت الممثلة البريطانية، إميليا كلارك، الشهيرة بشخصية "أم التنانين"، في مسلسل "Game of Thrones" (صراع العروش) رسالة مؤثرة بمناسبة نهاية أحداثه.

    وشاركت "كلارك" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا لها مع زملائها من المسلسل خلف الكواليس، وكتبت معها: "إن العثور على الكلمات لكتابة هذا المنشور، تركني غارقة في تقدير ما أريد أن أقول، لكن إلى أي مدى يمكن أن تعبر الكلمات الصغيرة عما يعنيه هذا العرض، وتلك الشخصية بالنسبة لي".

    وتابعت: "لقد أخذت "أم التنانين" كل قلبي، لقد تعرضت لنيران التنين، وبكيت الكثير من الدموع على من تركوا عائلتنا مبكرا، تلك الشخصية شكلتني كامرأة وكممثلة وإنسانة".

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    Finding the words to write this post has left me overwhelmed with how much I want to say but how small words feel in comparison to what this show and Dany have meant to me. The mother of dragons chapter has taken up the whole of my adult life. This woman has taken up the whole of my heart. I’ve sweated in the blaze of dragon fire, shed many tears at those who left our family early, and wrung my brain dry trying to do Khaleesi and the masterful words, actions (and names) I was given, justice. Game of Thrones has shaped me as a woman, as an actor and as a human being. I just wish my darling dad was here now to see how far we’ve flown. But to you, dear kind magical fans, I owe you so much thanks, for your steady gaze at what we’ve made and what I’ve done with a character that was already in the hearts of many before I slipped on the platinum wig of dreams. Without you there is no us. And now our watch has ended. @gameofthrones @hbo #love #motherofdragonsoverandout

    A post shared by @ emilia_clarke on May 19, 2019 at 9:37am PDT

    وتمنت إميليا أن يكون والدها، الذي توفي من السرطان في يوليو/تموز 2016، موجودا ليرى إلى أي مدى وصلت، فكتبت: "أتمنى لو كان والدي حبيبي هنا الآن، لنرى إلى أي مدى وصلنا".

     وأضافت: "لكن بالنسبة لكم أيها المعجبون الساحرون الأعزاء، أنا مدينة لكم بجزيل الشكر، على نظرتكم الثابتة إلى ما صنعناه وما فعلته بشخصية كانت موجودة بالفعل في قلوب الكثيرين، بدونكم لم نكن هنا".

    واختتمت إميليا كلارك رسالتها لجمهورها بكلمة مؤثرة، قالها جون سنو "كيت هارينغتون" حيث قالت "الآن انتهت ساعتنا".

    مسلسل لعبة العروش
    © AP Photo / Keith Bernstein
    بعد "فضيحة ستاربكس"... خطأ فادح جديد في آخر حلقات "صراع العروش"
    واستمرت الحلقة الأخيرة من مسلسل العصور الوسطى الخيالي نحو ساعة و20 دقيقة وأنهت مساء أمس الأحد حكاية أكثر من 12 شخصية وحبكة شائكة. والمسلسل مقتبس عن روايات جورج آر.آر. مارتن.

    وحسب "رويترز" انتهت المنافسة الشرسة في المسلسل على العرش الحديدي المصنوع من مئات السيوف بوفاة أولا ثم باختيار غير متوقع لمن سيحكم مملكة ويستيروس الخيالية.

    وبذلك يصل المسلسل الذي أصبح حجر الأساس في عروض فترة الذروة لشبكة (إتش.بي.أو) إلى الختام، لكن موسمه الأخير كان أيضا الأكثر إثارة للانقسام إذ وجد كل من المعجبون والنقاد تطورات معينة في الحبكة، خاصة تلك المتعلقة بإحدى الشخصيات الرئيسية، مثيرة للضيق.

    وكان أبرز انتقاد من المعجبين للتحول الشرير لشخصية دنيرس تارغارين (ملكة التنانين)، التي تلعب دورها الممثلة إميليا كلارك. إذ استخدمت تنينها لتدمير عاصمة المملكة بعد استسلام أعدائها.    

    وتُقتل تارغارين في الحلقة الأخيرة على يد حبيبها جون سنو، الذي يقوم بدوره الممثل كيت هارينغتون، خشية أن يكون استبدادها مجرد انعكاس لمن قبلها. بعد ذلك يقوم آخر تنين لها على قيد الحياة بإحراق العرش الحديدي ويذيبه بأنفاسه الحارقة.

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