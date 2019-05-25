شاهد... كيف احتفل محمد رمضان بعيد ميلاده مع أبنائه

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده مع أبنائه "علي وكنز"، وعبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بالاحتفال الذي أعده أبناؤه له.

ونشر محمد رمضان فيديو الاحتفال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا: "أجمل عيد ميلاد.. علشان خلصت شغل وروحت لقيت علي وكنز عملنلي عيد ميلاد صغير زيهم، ربنا يحفظهم هما وحنين بنتي الكبيرة، ويحفظ كل أسركم".

يذكر أن الفنان محمد رمضان من مواليد 23 مايو 1988، ويبلغ من العمر 31 سنة، وهو من مواليد المنيب، ومتزوج من نسرين السيد عبدالفتاح في 2012، ولديه منها طفلان، وهما "علي وكنز"، ولديه من زوجته الأولى طفلة، وهي حنين.

ويشارك محمد رمضان في سباق دراما رمضان هذا العام، بمسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته ويشاركه ماجد المصري وحلا شيحة في أول عودة لها للتمثيل بعد غياب، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.