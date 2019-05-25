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    إيميلي بيتشام وأنطونيو بانديراس في حفل ختام مهرجان كان السينمائي

    أنطونيو بانديراس أفضل ممثل... قائمة جوائز مهرجان "كان" الكاملة (صور)

    © REUTERS / STEPHANE MAHE
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    فاز النجم العالمي أنطونيو بانديراس بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي الدولي.

    عارضة الأزياء شريريتا جينيسن على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ72
    © Sputnik . Asatur Yesayants
    نجمات السجادة الحمراء في مهرجان كان
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    وحسب "رويترز" فاز فيلم الكوميديا السوداء (باراسايت) "طفيل" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون-هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي اليوم السبت.

    كما فاز فيلم (أتلانتيكس) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان. وكان هذا أول فيلم طويل على الإطلاق للمخرجة ديوب وقد اعتمد على فيلم وثائقي لها في 2009.

    وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلمين "البؤساء" للادج لي و"بوكارو" للبرازيليين كليبير ميندونزا فيلو وجوليانو دورنيليس.

    وفازت الممثلة الإنجليزية إميلي بيتشام، بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان كان السينمائي عن دورها بفيلم "Little Joe" للمخرج جيسيكا هاوزنر.

    • إميلي بيتشام الحائزة على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم سيبيل مع المخرجة جيسيكا هاوسنر بعد حفل ختام مهرجان كان السينمائي
      إميلي بيتشام الحائزة على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سيبيل" مع المخرجة جيسيكا هاوسنر بعد حفل ختام مهرجان كان السينمائي
      © REUTERS / JEAN-PAUL PELISSIER
    • أنطونيو بانديراس الحائز على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الألم والمجد في حفل ختام مهرجان كان السينمائي الثاني والسبعون
      أنطونيو بانديراس الحائز على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الألم والمجد" في حفل ختام مهرجان كان السينمائي الثاني والسبعون
      © REUTERS / ERIC GAILLARD
    • حفل ختام مهرجان كان السينمائي
      حفل ختام مهرجان كان السينمائي
      © REUTERS / ERIC GAILLARD
    • المخرج بونج جون-هو يحتفل بالسعفة الذهبية في حفل ختام مهرجان كان السينمائي
      المخرج بونج جون-هو يحتفل بالسعفة الذهبية في حفل ختام مهرجان كان السينمائي
      © REUTERS / STEPHANE MAHE
    • المخرج بونج جون-هو يحتفل بالسعفة الذهبية في حفل ختام مهرجان كان السينمائي
      المخرج بونج جون-هو يحتفل بالسعفة الذهبية في حفل ختام مهرجان كان السينمائي
      © REUTERS / STEPHANE MAHE
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    © REUTERS / JEAN-PAUL PELISSIER
    إميلي بيتشام الحائزة على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سيبيل" مع المخرجة جيسيكا هاوسنر بعد حفل ختام مهرجان كان السينمائي

    وذهبت جائزة الإخراج في مهرجان كان السينمائي للأخوين داردين عن "أحمد الصغير".

    ويعود المخرج المخضرم بيدرو ألمودوفار بفيلم مقتبس من سيرته الذاتية الذي لعب بطولته أنطونيو بانديراس وجسد شخصية مخرج معذب ينظر مليا إلى ماضيه ليثير حديثا بشأن تقدير تأخر طويلا في كان.

    ولم يفز المخرج قط بجائزة السعفة الذهبية في المهرجان الذي رأس لجنة تحكيمه قبل عامين.

    ويتنافس بأحدث أفلامه مع مخرج آخر من أبرز المشاركين في كان وهو كوينتن تارانتينو مخرج فيلم "حدث في وقت ما في هوليوود" (وانس أبون إيه تايم إن هوليوود).

    وكان ظهور تارانتينو في الأسبوع الماضي على البساط الأحمر برفقة بطلي الفيلم براد بيت وليوناردو دي كابريو من أهم لحظات المهرجان برغم أن عددا قليلا من النقاد رشح الفيلم للمشاهدة.

    وضمت المسابقة الرسمية، التي ترأسها المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو، 12 فيلمًا، شملت عددا من الأسماء اللامعة في مجال صناعة السينما، من بينهم: البريطاني كين لوتش، والأمريكى تيرينس مالك، والإسبانى بيدرو ألمودوفار، والشقيقان البلجيكيان لوك وجان- بيار داردين، والكورى الجنوى بونج جون هو، والمخرج الأمريكي الشهير كوينتن تارانتينو، بالإضافة إلى المخرج الفلسطينى إيليا سليمان.

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